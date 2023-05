Pontegyenlőség az első és a második között, mindössze eggyel jobb gólkülönbségének köszönhetően vezet a Solt az SC Hírös-Ép előtt a vármegyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, a záróforduló előtt. Ennél kiélezettebb aligha lehetne a véghajrá. A Solt idegenben lép pályára, a 4. helyen álló Kerekegyháza vendégeként, az SC Hírös-Ép pedig a 9. Kiskunfélegyháza II.-t fogadja. A Solt és az Sc Hírös-Ép közül amelyik csapat több pontot szerez, az a bajnok, illetve ha mind a két csapat nyeri a mérkőzését, akkor az a bajnok, akinek jobb a gólkülönbsége. Mind a két csapat győzelme esetén tehát az dönt, hogy az SC Hírös-Ép képes-e nagyobb gólkülönbséggel nyerni.

A „mind a két csapat győzelme esetén” kitétel egyébként máris merész. Történt már nem egy meglepetés az Északi csoportban a tavasz folyamán is, és hogy a Solti FC nem mehet biztosra a Kerekegyháza otthonában, az evidencia. Annál is inkább, mert a Kereknek még a bronzéremre is van esélye.

Aki a Kiskunfélegyháza II. csapatát leírná, mivel az utolsó előtti helyen áll, annak a figyelmét Kitl Zoltán hívja fel egy érdekességre. – Becsapós a többségében ifi játékosokkal teli Kiskunfélegyháza II. helyezése – jelentette ki a hírös városiak szakvezetője. – A Kiskunfélegyháza II. ugyanis az idény végére nagyon összeállt, éppen az elmúlt hetekben ért el egyre jobb eredményt, és hogy nem a levegőbe beszélek, azt a számok is igazolják. A Kiskunfélegyháza Ii. az utolsó hat fordulóban több pontot szerzett, mint az előző húszban összesen.

Nem lesz tehát könnyű a feladata egyik csapatnak sem. Egyszerre játszanak, így adódik a kérdés, hogy a két klub megszervezte-e vajon, hogy mérkőzés közben tisztában legyenek azzal, hogy hogy áll a másik mérkőzés, és hogy amennyiben ismerik az állást, elárulják-e a csapatnak, amely éppen a győzelemért küzd a pályán.

– Nem lepett meg, hogy ennyire szoros lett a befutó, várható volt, hogy az utolsó pillanatig tart majd a versenyfutás, jómagam is ezt vártam a végére – jelentette ki Vaskó József, a Solt vezetőedzője. – Nem tudok róla, hogy lesz beépített emberünk, de ki tudja. Könnyen lehet, hogy azért már a mérkőzés közben is tudni fogom, hogy hogy áll a riválisunk. Ugyanakkor ha lesz is ilyen információm, nem fogom elárulni a játékosaimnak a részeredményt. Mint mondjak, azt egyébként is látni fogják rajtam.

– Nem szeretnék túl nagy feneket keríteni a dolognak, illetve ennek a sajátos helyzetnek, hiszen egyszerű a képlet – jelentette ki az SC Hírös-Ép mestere, Kitl Zoltán. – Úgy kell játszanunk, hogy mindenki kihozza egyénileg és csapat szinten is magából a maximumot, eredménytől és ellenféltől függetlenül. És mivel nem lehet egyszerre több mérkőzést is futtatni a fejekben, megbeszéltük a srácokkal, hogy a félidőben elárulom nekik a másik mérkőzés állását és ennyi. Az egy támpont, de nem jelent semmit, nekünk lesz egy ellenfelünk, és arra kell majd koncentrálnunk.

Nagyjából szombaton este hét órára tisztázódik a képlet, akkorra lejátsszák a mérkőzéseket. Akkor arra is tudni lehet majd a választ, hogy a Kiskunmajsának sikerült-e megszereznie a bronzérmet. Kis Péter csapatának a saját kezében van a sorsa, a vendége pedig az Ágasegyháza. A zárófordulóban a Csólyospálos a Nyárlőrincet fogadja, a Lakitelek pedig a Kunszállást.

A részletes program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye II., Északi csoport: Lakitelek–Kunszállás, Kiskunmajsa–Ágasegyháza, SC Hírös-Ép–Kiskunfélegyháza II., Kerekegyháza–Solt, Csólyospálos–Nyárlőrinc.







Vármegye II., Északi csoport

1. SOLT 26 19 4 3 95–25 61

2. SC HÍRÖS-ÉP 26 19 4 3 104–35 61

3. KISKUNMAJSA 26 14 6 6 47–30 48

4. KEREKEGYHÁZA 26 15 2 9 71–52 47

5. NYÁRLŐRINC 26 11 7 8 51–46 40

6. LAKITELEK 26 7 5 14 41–65 26

7. ÁGASEGYHÁZA 26 6 7 13 44–79 25

8. KUNSZÁLLÁS 26 6 4 16 42–85 22

9. KISKUNFÉLEGYHÁZA II. 26 6 3 17 35–65 21

10. CSÓLYOSPÁLOS 26 3 6 17 30–78 15