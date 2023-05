Az NB II.-ben női bajnokságban ezúttal sem a Bácsalmás, sem a Mizse KC nem lépett pályára, míg a férfi bajnokságokban a Kiskőrös és Kiskunmajsa is szabadnapos volt. Maradtak azonban így is izgalmas meccsek, illetve rendhagyóak is.

A Mizse KC az NB II. déli csoportját hatalmas fölénnyel fogja megnyerni, ezúttal ehhez még csak beöltöznie sem kellett Avar György együttesének. Az aktuális ellenfél a Kistext volt, mely nem tudott elutazni a találkozóra, így 10–0-os különbséggel a hazaiak kapták meg a pontokat. Pályára lépett a Kecskeméti TE U23 is, mely a TFSE-t fogadta, a fiatalok végül szoros csatában 29–33-ra kaptak ki. A déli csoportban a Mizse KC első helye már biztos, a Kiskunmajsa 9., míg a KTE U23 a 11. a tabellán.

A dél-nyugati csoportban a sereghajtó Kiskőrös nem játszott, a Kalocsai KC viszont igen. Nem is akármilyen meccset vívtak hazai pályán, hiszen szoros hajrában, gólzáporos meccsen verték meg a PEAC-ot 36–34-re. A KKC gyakorlatilag bebetonozta magát a 7. helyre, ez most sem változott.

A vármegyei ligákban a férfiaknál már eldőlt a bajnoki cím sorsa, a felsőházban már féltávnál bebiztosította az aranyérmet korábban a Kalocsa. Könnyen lehet azonban, hogy a nőknél is meglesz az aranyérem, ugyanis Nemesnádudvaron kulcsfontosságú rangadót nyertek meg a címvédő ellen. A kalocsai együttes 32–29-re nyert a tavalyi bajnok otthonában, így egy ponttal megelőzte az NKSZE-t, ha tehát nem botlik a hátralévő kettő körben, akkor trónfosztásra, ezáltal kalocsai duplázásra kerül sor a vármegyei élvonalban. A nőknél egyébként még surranópályán a Kiskunhalas is befuthat, mely a Kiskunmajsát verte 25–22-re. A Kalocsa 8, a Nemesnádudvar 6, míg az UKSC 6 pontos jelenleg. A férfiaknál továbbra is nagy csata zajlik a dobogós helyekért, ebben a körben egyik csapat sem tett nagyobb lépést az éremszerzés felé, hiszen az egyetlen megrendezett találkozón az Euroscale Kecskemét 26–26-os döntetlent játszott a Soltvadkerti TE ellen.

Az alsóházi ligákban szintén egy-egy találkozóra került sor. A férfiaknál a Soltvadkerti KUSE már megnyerte csoportját, így a Bácsalmás és a Tiszakécske csatájának nagy jelentősége nem volt, végül a TVSE nyert 26–32-re idegenben. A nőknél a Soltvadkerti TE a Tisza Volánt gyűrte le végül 23–20-ra, az élen továbbra is a csongrádiak állnak.