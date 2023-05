A találkozót a győriek indították jobban, Lang találatával nyitottak, majd Nagy Martin is betalált. A KTE első gólját Szeverényi szerezte, ám Lang egymás után lőtt két góljával kezdett ellépni a vendégsereg. A 8. percben már 2-5 volt az állás, viszont a Kecskemét jól zárkózott, Horváth Andor kétszer is eredményes volt, illetve Hunyadi találatával már csak egy volt különbség. A 12. percben elért Csengeri-gólt azonban nyolc perces hazai gólcsend követte. Ezt kihasználva a Győr ötgólos előnyt épített ki, 6-11. Erre a Kecskemét válasza a következő nyolc percben egy hasonló, 5-0-s rohanás volt, amellyel már egál volt. A szünetben 12-13 volt az állás.

A második játékrész Szakály hetesével indult, majd Lukács Kornél és Szeverényi is betalált, sőt, emberelőnyben jó védekezés után a kapus, Aleksza is eredményes volt egész pályáról, 16-14. Vezetését a 39. percig tartotta a KTE, ám Ásványi és Sokoray találataival már a Győr állt jobban. Ez a duó a következő percekben még négyszer járt túl a hazai védelem eszén, s az előny maradt a vendégeknél. A félidő derekán folyamatosan egy gól volt a KTE lemaradása, de az egyenlítés - habár volt rá több sansz is - nem jött össze, és ez végül döntőnek bizonyult. Az utolsó percekben Csuzi és Horváth Andor is gyors gólt lőtt, de a házigazda nem tudta kivédekezni a győri támadásokat, így a végeredmény 29-31 lett.

A kecskemétiek legközelebb május 12-én Vecsésen, majd a záró fordulóban, május 20-án Ajkán lépnek pályára.

Tóth Norbert vezetőedző (KTE-Piroska Szörp): – A második félidőben átvettük a vezetést és sokáig remekül játszottunk, ám támadásban elkezdtünk gyermeteg hibákat elkövetni, illetve védekezésben is elkerülhető hibáink voltak, így nemhogy nem tudtuk növelni az előnyünket, de a Győr visszavette a vezetést. A vereség ellenére minden dicséret megilleti a csapatomat, a játékosoknak kiváló volt a hozzáállása, de ezért sajnos nem jár a két pont. Ha egy-két játékosunk tudott volna extrát hozni, nyerhettünk is volna, de összességében nincs szégyenkezni valónk. Sajnálom, hogy nem tudtunk győzelemmel búcsúzni hazai szurkolóinktól, akiknek köszönjük a támogatást!

KTE-Piroska Szörp – Agrofeed UNI ETO Győr 29–31 (12–13)

Kecskemét. Vezette: Budai-Bock, Wenzel

A KTE gólszerzői: Lukács K. 6, Szeverényi 6, Horváth A. 5 (1), Szakály 3 (2), Papp 2, Hunyadi 2, Forgács 1, Horváth B. 1, Csengeri 1, Csuzi 1, Aleksza 1

Kiállítások: 10 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2