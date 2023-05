Szabó István három játékosát is nélkülözni kényszerült ezúttal, Zeke Márió és Horváth Krisztofer betegség, illetve sérülés, Nikitscher Tamás sárga lapok miatt nem volt bevethető, Szuhodovszki Soma pedig csak speciális arcvédő maszkban, míg Vágó Levente kötésben tudta vállalni a találkozót.

Az Újpest kezdett jobban, már a 2. percben büntetőt harcolt ki a hazai csapat, de ezt a VAR-vizsgálat után visszavonta a játékvezető, ugyanis az akciót leshelyzet előzte meg. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, de a hazaiak főleg gyors játékosaikra építve igyekeztek megtalálni a rést a kecskeméti falon. A 16. percben ez sikerült is, Csoboth lőtt egy csel után 16 méterről, Varga kiütötte próbálkozását. A félidő közepén már kecskeméti lehetőségeket is feljegyezhettünk, előbb Szabó indította be Katonát, Banai azonban jól lépett ki, így közelről már nem tudta elpöckölni mellette a labdát a kecskeméti támadó. A szöglet után rögtön Belényesi fejelhetett, azonban a jobb felső fölé csúsztatott. A 29. percben Hadaró fejese szállt fölé Katona beadása után, de riadalmat inkább az okozott, hogy a két játékos összefejelt. Szerencsére Hadaró és Kastrati is saját lábán hagyta el a pályát, utóbbit viszont az orvosi stáb inkább nem engedte vissza. Az ápolás után az Újpest kapta el előbb a fonalat, a 38. percben Csoboth jobbról belőtt labdáját Mörschel fejelte a kapuba (1-0). Szuhodvoszki újabb jó szögletét Szalai fejelte három perccel később mellé, de a félidő végén megint az Újpest talált. Ezúttal Jevtoski tekert középre, Gouré fejelt mindenkit túlugorva a rövidbe (2-0).

Szabó István hármat is cserélt a szünetben. Két perc elteltével Tóth fejelt pont a kapus kezébe egy Hadaró beadást, majd a másik oldalon Jevtoski kapáslövése ment fölé. Jobban kezdett a KTE, az újpesti védőknek több lövést is blokkolnia kellett az első percekben, tegyük hozzá, ezt sikerrel meg is tették. Ezzel együtt az Újpest talált be ismét, az 55. percben Gouré kapott kitűnő indítást, amit a jobb alsóba lőtt 16 méterről (3-0). Szalai fejese szállt el a kapu felett Hadaró nagy bedobása után, majd a másik oldalon Csoboth lapos kísérlete pattogott a jobb alsó mellé, Boumal átlövését pedig Varga fogta meg a folytatásban. A hajrában mindkét edző kihasználta megmaradó cseréit, már az utolsó forduló megmérettetéseire tekintettel is. A 83. percben aztán emberhátrányba került még a Kecskemét, Rjaskó rántotta le gólhelyzetben Csobothot, amiért azonnal piros lapot kapott.

Az ezüstérem sorsa az utolsó körben dől el, amikor a KTE a Kisvárdát fogadja majd. A képlet nem változott, a cél eléréséhez egy pont kell a hírös városaiknak.

Újpest FC–Kecskeméti TE 3-0 (2-0)

Szusza Ferenc Stadion. 4792 néző: Vezette: Farkas Á. (Horváth R., Becséri)

Újpest: Banai – Pauljevics, Kastrati (Simon K. 34.), Onovo, Fehér Cs., Antonov – Jevtoski (Szabó B. 66.), Boumal (Varga B. 75.), Mörschel (Mack 75.) – Csoboth, Gouré (Ambrose 75.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic

KTE: Varga B. – Nagy K. (Grünvald 72.), Szabó A. (Rjaskó 46.), Belényesi (Polyák 57.), Szalai, Hadaró – Szuhodovszki (Katona M. 46.), Vágó, Banó-Szabó – Tóth B., Katona B. (Májer 46.) Vezetőedző: Szabó István

Gól: Mörschel (38.), Gouré (45., 55.)

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Gratulálok az Újpestnek, jobban játszottak ma. Nekünk le kell vonni a tanulságokat, hogy mi az, amit nem jól csináltunk ezen a héten. Az Újpest élt a hibáinkkal, kihasználta a gyengeségeinket. Nem történt még olyan, hogy három gólt kapjunk, cserébe egyet se rúgjunk, de nálunk jobb csapatokkal is megtörtént már ez. Megy tovább az élet, ránk is vár még egy nagyon fontos meccs, éppen ezért kértem játékosaimtól is azt most, hogy csak és kizárólag erre koncentráljunk már. Fiatal csapat vagyunk, voltak hiányzóink is, de ahogy korábban, úgy most sem szeretnék erre hivatkozni, mert jól játszott az Újpest. Ugyan ma kikaptunk, de sok csapat biztosan cserélne velünk.

Nebojsa Vignjevic, az Újpest FC vezetőedzője: – A csapatomnak a mai mérkőzéshez, a Kecskemétnek az egész szezonhoz gratulálok. A meccs előtt azt mondtam, hogy játszhat akár Onovo, akár a fiatal Fehér Csanád, hogyha csapatként küzdünk, akkor lehet esélyünk. Ez fontosabb minden taktikai elemnél. Nagyszerű munkát végeztek ma játékosaim, egymásért is harcoltak, remek futballt mutattunk be. Nehéz szezon van mögöttünk, de jó érzés, hogy szurkolóinknak is visszaadhattunk valamit, akik a tabellán elfoglalt helyezésünk ellenére végig támogattak minket.