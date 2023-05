Tapogatózó játékkal indult el a mérkőzés, az első percekben egyedül Zeke átlövését jegyezhettük fel, mely komolyabb veszélyt nem jelentett. A 15. percben okos kecskeméti figura végén Szuhodovszki ment el az alapvonalig a bal oldalon, középre adását Májer lőtte volna kapura, de nem találta el jól, így elhalt a blokkban. Alig húsz perc elteltével felpörögtek az események a hazai kapu előtt, előbb Katona Bálint átlövését fogta másodjára Szappanos, majd egy kapu előtt eladott labdát Májer tűzött rá, de a kispesti hálóőr korrigálni tudta hibáját. A 24. percben Szuhodovszki tüzelt 22 méterről, centikkel a bal alsó mellé. A folytatásban aktívabb lett a Honvéd is, Bocskay és Lukic szabadrúgásai azonban nem okoztak bonyodalmat. A 36. percben kontrát tudott vezetni a Kispest, az akció végén Kerezsi lőtt volna, de Varga védett, ráadásul a hazai támadó szabálytalan is volt vele szemben. A félidő hajrájában inkább a sárga lapok villantak, mint a támadók, de a hosszabbításban még akadt egy-egy sansz, Májer lövését azonban blokkolták, majd a kontra végén Lukic alaposan fölé fejelt egy beadást.

A második félidőt jobban kezdte a KTE, Zeke beadásáról centikkel maradt le Banó-Szabó. Az 51. percben ismét Zeke tette középre valahogy a labdát, mely Szuhodovszki elé került, akinek lövése fölé pattant a földről, közben viszont eltalálták a lábát. A játékvezető és a VAR vizsgálta az esetet, azonban büntetőt végül nem ítéltek ezért a szituációért. Szinte azonnal jött a Honvéd gólja ezt követően, Banó-Szabótól vette el a labdát Kocsis – aminek szabályosságát szintén vizsgálták utólag – majd Tamás beadása után Kerezsi az ötösről a kapuba talált. A folytatásban a Honvéd visszább állt érthető módon, ezen a falon nehezen lehetett rést találni. A 65. percben Tóth próbálta kapura kotorni Katona középre lőtt labdáját, de Szappanos védeni tudott. A 79. percben is hatalmas bravúrt mutatott be a hazai kapus, ezúttal Szuhodovszki beadását tűzte rá egyből Tóth, Szappanos azonban hatalmas bravúrral ezt is kitolta. A hosszabbításban már ívelésekkel próbálkozott Szabó István csapata, Meszhi fejesében benne is volt a veszély, de az eredmény már nem változott.

Budapest Honvéd–Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Budapest, 5003 néző. Vezette: Bognár Tamás (Albert István, Szert Balázs)

Honvéd: Szappanos – Lovrics, Prenga, Klemez – Eördögh (Doka 46.), Gomis, Bocskay, Tamás – Ennin (Kocsis 46.), Lukic, Kerezsi (Zsótér 67.). Vezetőedző: Dean Klafuric

KTE: Varga Á. – Katona M. (Meszhi 66.), Szabó A., Belényesi, Szalai, Zeke – Szuhodovszki, Nikitscher (Nagy K. 46.), Banó-Szabó – Katona B., Májer (Tóth 46.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kerezsi (56.)

Dean Klafuric, a Bp. Honvéd vezetőedzője: – Nagyon kemény meccsen vagyunk túl. A Kecskemét rendkívül szervezett csapat, főleg védekezésben, nem véletlen kapták a második legkevesebb gólt. A játékosaim nagyon jól álltak ehhez a meccshez, megvolt a kellő harciszellem is bennük, ehhez és a győzelemhez is gratulálni tudok nekik. Készültünk a Kecskemétre, mely változtatott játékán, de ezt sikerült felismernünk és jól reagálnunk rá. A félidőben cseréltünk, a Kecskemét is visszaállt megszokott hadrendjére, szerencsére ezt követően szereztünk egy szép gólt, amivel megnyertük a mérkőzést. Ennek nagyon örülök, de még három fontos találkozó vár ránk.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Az első tíz-tizenöt percben akadtak gondjaink, utána orvosoltuk ezt. Jobban játszottunk, Májer Milán előtt ott volt a hatalmas helyzetünk is. A félidő utolsó harmadában sok átmeneti játék volt, ami a Honvéd gyors játékosai miatt nem kedvezett nekünk. Szünetben átbeszéltük a dolgokat, de belehibáztunk egy szituációba. Utána futottunk az eredmény után, sok helyzetet hagytunk ki, az ellenfél kapusa is kitűnően védett. A Honvéd természetesen húzta már az időt, nehezen alakult ki játék, de ebben a helyzetben ki ne tette volna ezt? Egygólos meccsen a hazaiak találtak be, így gratulálok nekik. Most már a regenerálódáson kell helyezni a hangsúlyt, az immár bajnok Ferencváros elleni meccs előtt.