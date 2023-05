Kis Gábor tizenöt évesen, egy közúti baleset után került kerekesszékbe. Serdülőként rendkívül nehéz volt feldolgoznia, hogy részlegesen lebénult. Tíz évébe telt, hogy újra visszatérjen az életbe vetett hite. Az ember­próbáló sportággal, a handbike-al négy éve jegyezte el magát. A vasakarat és a rendszeres edzések hamar meghozta gyümölcsét.

– A handbike visszaadta nekem a futás és a kerékpározás élményét, a sikerek pedig újabb értelmet adtak életemnek. Az első komolynak számító versenyem a Wizz Air Budapest Félmaratonon volt 2019-ben, azóta számos hazai versenyen sikerrel értem célba kézi kerékpárommal. Részt vettem az Ultrabalatonon, a Telekom Vivicittán, Budapest SPAR maratonon és a A SUHANJ! Alapítványnak köszön­hetően elindulhattam a 47. BMW Berlin Mara­tho­non, ahol 2 óra 26 perc alatt értem ötvenhatodikként a célba – emlékezett vissza a kezdetekre Kis Gábor.

Tavalyi évben a parasportoló nagy álma vált valóra, a Suhanj! Alapítvány jóvoltából egy professzionális versenysportra tervezett, szuperkönnyű carbonbike-hoz jutott, amivel a berlini maratonon szeretett volna rajthoz állni. A sors azonban közbeszólt. Kis Gábor egy év leforgása alatt kétszer nézett farkasszemet a halállal.

– Egy véletlen folytán derült ki májusban, hogy daganat van a jobb vesémen.

A hír nagyon mellbe vágott, úgy éreztem, hogy vége az életemnek és a sportkarrieremnek. A műtét után szerencsére gyorsan felépültem, szeptemberben már ott voltam a berlini maratonon. Igaz nem hivatalosan indultam a versenyen, de a vége előtt nyolc kilométerrel beszöktem. Az utolsó kilométert a kisebbik fiammal futottam végig, együtt haladunk át a Brandenburgi kapu alatt. Ez év januárban már beneveztem a májusi ULTRAbalatonra, ami 211 kilométer. Lelkesedésem nem tartott sokáig.

Ebben a hónapban újabb egészségügyi problémám adódott.

Az orvosok egy egyszerű tüdőgyulladásra gyanakodtak, ám rövidesen kiderült, hogy súlyos szívelégtelenségem van. Három hónapos gyógyszeres kezelés után úgy éreztem, hogy mégis lesz folytatás. Javulásomat látva, orvosom engedélyezte, hogy ismét nyeregbe szálljak. A sportnak és a családom támogatásának köszönhetően sikerült két alkalommal is felállnom. A terveim szerint idén szeptemberben már elindulok a Wizz Air Budapest Félmaratonon, egyelőre csak a 10 kilométeres távon – sorolta a tassi parasportoló.

Kis Gábor a lábadozás ideje alatt sem tétlenkedett, a SUHANJ! Alapítvány égisze alatt érzékenyítő előadásokat tartott a fiatalok számára.

– Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a mozgássérültek vagy értelmi fogyatékkal élők is megtalálják helyüket a világban. Ehhez nagy szükség van arra is, hogy egészséges társaik elfogadják őket. Az elmúlt tizenkét hónapban több oktatási intézményben tartottunk előadást látássérült sorstársammal, személyes példaként hozva fel saját életünket, boldogulásunkat. Úgy hiszem, az új feladat is segített abban, hogy átlendüljek a nehézségeken – tette hozzá a sportoló.