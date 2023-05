A második hely elérésére a legnagyobb esélye a Bajának volt, és a Bácsalmás feletti győzelmével be is húzta ezt az eredményt. A harmadik helyen a Jánoshalma zárt attól függetlenül, hogy nagyarányú vereséget szenvedett Tiszakécskén.

A mérkőzést a tiszakécskei centerpályán játszották, és ezúttal három visszajátszó volt az NB II-es csapatból. A találkozót a Jánoshalma kezdte jobban, mert már a 2. percben gólt szereztek. Szabó Szilárd 22 méteres szabadrúgása bomba erővel vágódott a jobb felső sarokba 0–1. Jó tíz perccel később egyenlített a Tiszakécske. Az egyik jánoshalmi védő elvétette a labdát, amivel Oláh Máté elfutott a bal oldalon, középre adott és a jókor érkező Káli Tibor a hálóba passzolt 1–1. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, színvonalas volt a mérkőzés.

A második félidőt egészen más dimenzióban játszotta a hazai csapat, mint az elsőt. Köszönhető ez a gól erős Kálinak. Már az 57. percben megszerezte a vezetést a Tiszakécske, amikor is jobb oldali beadás után Káli teljesen egyedül fejelhetett a hálóba 2–1. Mind össze két perc telt el a következő hazai gólig. Ekkor is jobb oldalról érkezett a beadás és ezúttal is Kálit találta meg a labda, aki nem hibázott 3–1. A mérkőzés hajrája is a Tiszakécske számára volt kedvező. A 81. percben Lengyel Péter a tizenhatoson kívül elütötte Kemény Dáriust, amiért a játékvezető kiállította. A második számú kapust, Lengyel Szabolcsot azonnal tesztelte István László, mert a szabadrúgása jobb felső sarokban kötött ki 4–1. És ezzel még nem ért véget a hazai találatok száma. A 89. percben bal oldali támadás után Káli negyedszer talált be a jánoshalmi kapuba 5–1. Ez pedig azt jelentette, hogy hot verseny alakult ki közte és a kiskunfélegyház Oroszi Dániel között, mert mind a ketten 19 gól értek el.