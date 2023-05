A vendég Budafok szép sikert ért el a Magyar Kupában, mert bejutott a döntőbe, ott azonban vereséget szenvedett a Zalaegerszegtől. A találkozó előtt a tizedik helyen álltak a tabellán. A Tiszakécske szerette volna szépen befejezni a bajnokságot, ami azt jelentette, hogy a szurkolók és a vezetés is győzelmet vár a csapattól. A Budafokkal eddig hét alkalommal találkoztak, amiből három fővárosi győzelem született, kettőt nyert a Tisza-parti gárda, kettő pedig döntetlennel ért véget.

Rosszul kezdődött a találkozó a Tiszakécske számára, mert Szekér Ádámot már a 9. percben, sérülés miatt, le kellett cserélni. Változatos játék folyt a pályán, de nagy küzdelemről nem beszélhettünk. A 29. percben Vajda bal oldali beadása után Horváth Zoltán öt méterről kapásból lőtt, de Oroszi hárított. Két perccel később megismétlődött a jelenet. Vajda lőtt középre, Horváth kapásból lőtt, de Oroszi ezúttal is védett. A 40. percben egy bal oldali keresztlabda után Beke a felső lécre fejelt.

A második játékrészben sem változott sokat a játék képe, mind a két csapat próbálta maga javára fordítani az eredményt, de igazi nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. A mérkőzés hajrájában a hazaiak próbálták döntésre vinni a három pont sorsát, és a 87. percben ez sikerült is nekik. Jobb oldali szöglet után Csáki fejesét még tudta hárítani Oroszi, de kipattant róla a labda, és Vólent közelről a hálóba pofozta 1–0.

A tiszakécskei labdarúgás új érájában, ami 2015 óta íródik, ez a legjobb eredménye a csapatnak, mert most a tizenegyedik helyet szerezték meg a másodosztályban.

– Úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen taktikai fegyelmezetlenséget nem követtünk el, a végén pedig találtunk egy gólt

– nyilatkozta a mérkőzés után Klausz László. – Azt hiszem, hogy ez a mostani győzelem a befektetett munka eredménye. Sok helyzetet kidolgoztunk, de véleményem szerint, megérdemelten győztünk. Vólentben mindig benne van a gól akkor, ha ott tudunk lenni a tizenhatos környékén. Ettől a győzelemtől azonban nem kell annyira elszállni, rosszul is végződhetett volna, mert kerülhettünk volna olyan pozícióba, hogy osztályozót játszunk. Ennyire éles ez az NB II. Ha a végén azt a három mérkőzést nem rontjuk el, akkor még feljebb is végezhettünk volna a tabellán. Örülök az eredménynek, de jövőre még nehezebb lesz. Most ki kell pihenni a fiúknak a küzdelmeket, hogy a következő bajnokságban új erővel tudjunk nekimenni a szezonnak – tette hozzá a vezetőedző.

– Nagyon hasonló játékfelfogásban és stílusban futballozó csapat találkozott egymással, a mai napon Az érződött, hogy a hazaiak számára komoly tétje volt a mérkőzésnek, mert az NB II-es tagságuk megőrzése volt a cél. Összességében nagyon szép szezont zártunk, amelyre jó visszaemlékezni – mondta Mátyus János.