Az SG Kecskemét Futsal története során először vívta ki a jogot, hogy az ország legjobb csapatai között szerepelhessen ebben a sorozatban, és bár nehéz a sorsolásuk, szeretnék tovább írni a történelmet.

Hosszú és rögöt út vezetett a legjobb négy közé. Az SG Kecskemét Futsal a felsőházban vitézkedő DEAC-ot és Veszprémet is búcsúztatta a kupasorozatban, így méltán lehetnek büszkék, hogy a klub történetében először értek el idáig. A szerencse nem kedvezett a négyes döntő sorolásakor, hiszen az éllovas Haladással kerültek össze a kék oroszlánok. A feladat tehát borzasztóan nehéz lesz, ám egyáltalán nem lehetetlen. A hit és akarat ereje képes lehet borítani a papírformát.

– A Berettyóújfalu elleni vereséget rendbe tettük a fejekben, és elkezdtük a felkészülést a számunkra nagyon fontos Magyar Kupa elődöntőre – mondta Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét sportigazgatója. – Kétség sem fér hozzá, hogy a Haladás az ország legjobb csapata, ezt az eredményeik is igazolják, hiszen magabiztos sikereket arattak az elmúlt időszakban. A sorsoláskor már tudtuk, hogy nem mi leszünk a favoritok ebben a csatában, de ahogy mindig, most is úgy megyünk neki ennek a megmérettetésnek, hogy nyerni akarunk, és továbbírni a klub történelmét, Magyar Kupa-döntőt játszani. Csapatunkban megvan az erő és hit, hogy képesek lehetünk kivívni a finálét. Ha mi szeretnénk a kupát a végén a magasba emelni, akkor azt a két csapatot kell megvernünk majd, akik ellen nem sok babér termett számunkra a szezon során. Egy meccsen bármi megtörténhet. Ha a maximumot nyújtjuk, mindent beleadunk, akkor bárki is legyen az ellenfél, van sansz a győzelemre. Úgy érzem, hogy mindenki a klubból átérzi a helyzet fontosságát, és ennek megfelelően alázatosan készül a szombati elődöntőre. Borzasztóan nehéz a feladat, de nem lehetetlen. Bízom a játékosaimban, és abban, hogy dicsőséget tudunk szerezni Kecskemétnek.

Debrecenben szombaton rendezik az elődöntőket, az SG Kecskemét 15 óra 30 perckor csap össze a Haladással. Siker esetén a döntőt vasárnap 15 óra 30 perckor játszhatják a Berettyóújfalu vagy a Rubeola ellen. Bronzmeccset nem rendeznek.