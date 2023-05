A találkozó kecskeméti góllal indult, amire Kiss Péter válaszolt a túloldalon. Szeverényi után Forgács, Szakály és Csuzi is betalált, és már hárommal vezetett a KTE. Sőt, Kiss újabb találata után megint Szakály, majd Csuzi járt túl a hazai kapus eszén. Remek támadójáték jellemezte a kecskemétieket, a 12. percig szinte folyamatosan több góljuk volt, mint ahányadik percben járt a meccs. A félidő felénél továbbra is néggyel vezetett a KTE, 8-12. Szeverényi kétperces kiállítása után elkezdte a felzárkózást a Vecsés, amely nagy rohanással, Kiss és Antal vezérletével a 23. percben először egyenlíteni is tudott, 16-16. Zakics találatával aztán a vezetést is átvették a hazaiak, majd KTE-egalizálás után egy 3-0-s futással már 22-19 volt az állás. A szünetben 23-21-et mutatott az eredményjelző.

A második játékrészt 4-2-es rohammal a Vecsés kezdte jobban, 27-23. A 38. minutumtól kezdve azonban hét percen keresztül gólképtelenné vált a házigazda, ezt kihasználva felzárkózott kettő gólra Tóth Norbert együttese. A 45. és az 50. perc közötti - kulcsfontosságúnak bizonyuló – öt percet néggyel, 6-2-re megnyerte a KTE, amely ezzel a vezetést is magához ragadta. Ebben a periódusban Hunyadi, Csengeri és Horváth Andor is szép gólokat szerzett, utóbbi egymás után lőtt két találatával öt perccel a vége előtt már hárommal ment a vendégsereg, 32-35. A hazai időkérés sem tudta megtörni a támadásban elképesztően teljesítő kecskemétieket, a végére szinte kiszakadt a gólzsák és a KTE 40 találatot szerezve nagyszerű győzelmet ért el, 37-40.

– Izzasztó meccs volt ez számomra. Úgy készültünk, hogy felszabadultan játszhatunk, ennek megfelelően jól indítottunk.

Több könnyű gólt elérve elkezdtük kiépíteni előnyünket, ám ekkor a hazaiak időt kértek, és ez megtörte a lendületünket. A védekezésünk széthullott, nem volt megállító faultunk. Az öltözőben próbáltam összeszedni a csapatot. Megbeszéltük, hogy nem véletlen utazott el ennyi kecskeméti velünk, hiszen megtöltötték a vendég szektort. Elmondtam a fiúknak, hogy a hátralévő két mérkőzésen ügyesebbek már nem lesznek, csak azon fog múlni, hogy milyen eredményt érünk el, hogy milyen akarattal játszanak. A második játékrészben felerősödött a védekezésünk, ehhez kiváló kapusteljesítmény is párosult, gyors lerohanásgólokat lőttünk és vezetésünket a végéig meg tudtuk tartani. A Vecsés otthonában nagyon nehéz nyerni, hatalmas gratuláció jár a srácoknak, nagy bravúrt értünk el – értékelt Tóth Norbert, a Kecskemét edzője.

Vecsés SE–KTE-Piroska Szörp 37–40 (23–21)

Üllő. Vezette: Bócz, Wiedemann

A KTE gólszerzői: Szakály 7 (2), Horváth A. 7, Csuzi 6, Forgács 6, Hunyadi 4, Lukács K. 3, Szeverényi 3, Csengeri 2, Bózsa 1, Tóth Sz. 1.

Kiállítások: 10 perc, ill. 12 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/2