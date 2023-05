A hazaiak eddig nem úgy szerepeltek a bajnokságban, mint ahogy azt várták a szurkolóik és a vezetőik. A harminchat mérkőzésből harmincnégyet gyűjtöttek, ami a 19., utolsó előtti helyhez volt elegendő. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a hátralévő két mérkőzésből nem szerzik meg a hat pontot, akkor a kiesés sorsára juthatnak. A legutóbbi három mérkőzésükön Szombathelyen 2–1 arányú verséget szenvedtek, hazai pályán 2–2-es döntetlent játszottak a Siófokkal és Soroksáron is vereséggel 1–0, hagyták el a pályát. Ezek a találkozók is hozzájárultak ahhoz, hogy jelenleg a kiesés ellen kell harcolniuk. A nem régen kinevezett Pásztor József vezetőedző, a legutóbbi, Soroksár elleni mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy valami miatt úgy alakulnak a meccsek, hogy mindig a végén hibázik valaki.

A viharsarkiak ellenfele a Tiszakécskei LC lesz, akik az elmúlt három mérkőzésükből az MTK-t legyőzték 1–0-ra de utána Szentlőrincen 3–2-re kikaptak, majd pedig hazai pályán 1–3 arányú vereséget szenvedtek, az utolsó helyen álló Dorogtól. Ez utóbbi mérkőzéssel a szurkolók sem voltak elégedettek, aminek hangot is adtak. A találkozó legjobb hazai játékosa Szekér Ádám volt, aki elmondta, hogy csalódottak voltak a mérkőzés után, de javítani szeretnének a Békéscsaba ellen. Nehéz mérkőzésre számít, mert a hazaiak biztos, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mind a három pontot megszerezzék, mert csak úgy lehet esélyük, hogy esetleg osztályozót játszanak. Készültek rájuk a héten, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megnyerjék a mérkőzést.

– Úgy érzem, hogy sikerült a fejekben rendet tenni, de igazából nem a hozzáállással volt a probléma a Dorog elleni mérkőzésen, hanem a minőséggel. Ezt már Klausz László vezetőedző mondta. – A második félidőben jobbak voltunk, négy-öt olyan ziccerünk volt, amit nagyon rosszul oldottunk meg. Sőt még az is benne volt a játékunkban, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést. Abszolút nem volt minőség a tizenhatoson belüli szituációk megoldásában, amit a héten gyakoroltunk. A Békéscsaba ellen az lesz a döntő, hogy a fegyelmezett stabil védekezésből ezeket a szituációkat meg tudjuk oldani az ellenfél kapuja előtt. Egyáltalán nem arra megyünk, hogy döntetlent játszunk. Még mindig az a célom a csapattal, hogy a tíz környékén legyünk, éppen ezért mind a két hátralévő mérkőzést szeretnénk megnyerni.

Klausz László elmondta még, hogy annyiból jól jöhet számukra az, hogy a többi csapat mind vasárnap játszik, és tudni fogják azt, hogyan alakultak az eredmények. Ettől függetlenül azt szeretné, ha mindenki nagyon koncentrálna a hétfői meccsen, és nem pedig úgy, hogy itt a szezon vége. Az elmúlt napokban erről is sokat beszélgettek, és úgy is viselkedett a játékosokkal szemben. Véleménye szerint mindenkinek ki kell hoznia magából a maximumot, mint például az MTK elleni találkozón, ahol legyőzték a fővárosi csapatot. A játékosoknak minden idegszálukkal a mérkőzésre kell koncentrálni ahhoz, hogy győztesként hagyják el a pályát. A Tiszakécskének egyébként a hátralévő két mérkőzésen egy döntetlen is elég ahhoz, hogy ne kellejen osztályozót játszani. Sajnálatos módon továbbra is sérült Farkas Norbert és Vajda Botond, rájuk nem számíthat a vezetőedző.

A Dorog elleni találkozón négy védőből három, eltiltás miatt nem játszott. Most viszont rendelkezésre állnak. Klausz László szerint, akinek van vér a pucájában azt biztosan motiválja az, hogy a találkozót a televízió is közvetíti, mert nem mindegy az, sem a csapat, sem pedig egyéni szempontból, hogy milyen teljesítményt tud nyújtani.

A Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC mérkőzés hétfőn 20 órakor kezdődik a Békéscsabai Kórház utcai Stadionban, amit az M4 sport televízió élőben közvetít.