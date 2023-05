– Továbbra is fenntartom a véleményem, hogy a Szolnok egy nagyon erős csapat, ezért is óriási dolog, hogy legyőztük őket szombaton, és egyenlítettünk a párharcban – mondta Forray Gábor, a Kecskemét vezetőedzője. – Hasonló volt a forgatókönyv, mint szerdán a Tiszaligetben. Most az volt a különbség, hogy nagyobb előnyt tudtunk kiépíteni. Az Olajbányász erejét viszont jól mutatja, hogy hiába lógtunk meg tíz pont felett, vissza tudtak kapaszkodni. A kritikus pillanatokban ezúttal helyén volt az eszünk és szívünk, nem hibáztunk bele, és ez eredményezte a sikert. Szeretném megköszönni szurkolóink biztatását is, hiszen mikor hullámvölgybe kerültünk, ők ott álltak mellettünk, és segítettek túllendülni a holtpontokon. Kedden is a győzelem reményében utazunk Szolnokra. Azt gondolom, hogy már egyik csapat sem tud óriási meglepetést okozni a másiknak, apróbb változtatások természetesen lehetnek mindkét oldalon. Az fog dönteni, hogy ki mennyire bírja még a fájdalmat, úrrá lenni a fáradtságon és koncentrált maradni végig. Bízom benne, hogy mi leszünk azok, akik a végén győzelmet ünnepelhetnek. Szurkolóinkra most is számítunk, és persze majd pénteken is, a hazai meccsen – tette hozzá Forray Gábor a folytatás kapcsán.

A keddi összecsapás 18 órakor kezdődik a Tiszaligeti Sportcsarnokban.