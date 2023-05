A KTE-Piroska Szörp múlt héten is hazai környezetben lépett pályára, akkor a Tatai AC ellen egy nagyon izgalmas és harcos meccsen végül 29–25-ös győzelmet ünnepelhetett Tóth Norbert együttese, mely ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé. A Győr a bajnokság egyik élcsapata, a forduló előtt a harmadik helyen áll az ETO, de a bajnoki címre reális esélye már nincs. A Salgótarján legutóbb nem okozott gondot számukra, hazai pályán 36–28-ra nyertek. A két együttes első meccsét magabiztosan nyerte a Győr (33–26), ezt diktálja a papírforma most is. A bravúr sokat érne a hazaiaknak, hiszen azzal matematikailag is bebiztosítanák a helyüket az NB I./B-ben. A találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik.