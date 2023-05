A Déli csoportban már eldőlt a bajnokság, a Borota az előző fordulóban megszerezte a bajnoki aranyérmet. Ettől függetlenül a Borota vasárnapi mérkőzése igazi presztízsmeccs lesz, hiszen a Borota a Foktő vendége lesz. Az utóbbi csapat is bebiztosította már az ezüstérmet, ezzel együtt óriási csata várható. Ősszel a Foktő hazai pályán legyőzte a Borotát, a visszavágón 5–0 arányban nyert a bajnokcsapat. Óriási csatát folytat a bronzéremért a Nemesnádudvar és a Dusnok, kettejük botlása vagy botlásai esetén a versenybe még a Mélykút is beleszólhat. A Nemesnádudvar a Kelebia vendégeként a találkozó esélyeseként lép pályára, a Dusnokra pedig örökrangadó vár Sükösdön. A gólkirályi címért is ennek a négy klubnak egy-egy játékosa küzd. A gólvadászok tabelláját jelenleg a dusnoki Bolvári Zoltán vezeti huszonhét góllal, a második helyen osztozik a nemesnádudari Aladics Dániel és a Borota támadója, Nikutovic Sasa, a foktői Markó Renátó huszonháromszor talált a kapuba.

Az Északi csoportban teljesen nyitott a Solti FC és az SC Hírös-Ép bajnoki címért folyó – immáron – különversenye. A Solt hazai pályán tervezi behúzni a három pontot a Lakitelek ellen - a Laki okozott már az idén meglepetést –, az SC Hírös-Ép pedig az újonc Ágasegyháza otthonából szeretné elhozni az egész pontcsomagot. Minél több gólt szerezve, hiszen ebben a csoportban akár a gólkülönbség is dönthet a bajnoki címről, a Solt e tekintetben jelenleg négy góllal jobban áll. A harmadik Kerekegyházának Kiskunfélegyházán kell győznie, hogy tartsa a 3. helyet, a Kiskunmajsa pedig Nyárlőrincen nem hibáhat, ha nem akarja, hogy eldőljön a bronzérem sorsa.

Az Északi csoportban alighanem az SC Hírös-Ép adja majd gólkirályt, hiszen a gólvadászok tabelláját a kecskeméti Gréczi Gábo vezeti harminc találattal, a második helyen pedig a szintén kecskeméti Parázs Benedek áll, huszonnyolc góllal. A harmadik, Szikora Tamás szívesen behozná őket, de húsz találattal erre már csekély az esély.

A részletes program:

Vármegye II., Déli csoport

26. forduló

Május 20., szombat, 17.00: Kelebia–Nemesnádudvar.

Május 21., vasárnap, 17.00: Foktő–Borota, Sükösd–Dusnok, Érsekcsanád–Kiskunhalas.





27. forduló

Május 27., szombat, 17.00: Kiskunhalas–Sükösd.

Május 28., vasárnap, 17.00: Borota–Mélykút, Dusnok–Kelebia, Nemesnádudvar–Foktő.





Vármegye II., Északi csoport

26. forduló

Május 20., szombat, 17.00: Kunszállás–Csólyospálos, Solt–Lakitelek, Kiskunfélegyháza II.–Kerekegyháza, Ágasegyháza–SC Hírös-Ép.

Május 21., vasárnap, 17.00: Nyárlőrinc–Kiskunmajsa.





Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 22 18 3 1 76–17 57

2. FOKTŐ 22 15 4 3 68–31 49

3. NEMESNÁDUDVAR 22 13 2 7 64–38 41

4. DUSNOK 22 12 5 5 66–39 41

5. MÉLYKÚT 23 12 2 9 52–39 38

6. SÜKÖSD 22 6 2 14 30–47 20

7. KELEBIA 22 6 1 15 36–80 19

8. ÉRSEKCSANÁD 23 4 1 18 38–81 13

9. KISKUNHALAS 22 3 2 17 20–78 10





Vármegye II., Északi csoport

1. SOLTI FC 25 18 4 3 88–25 58

2. SC HÍRÖS-ÉP 25 18 4 3 93–34 58

3. KEREKEGYHÁZA 25 15 2 8 70–50 47

4. KISKUNMAJSA 25 13 6 6 43–29 45

5. NYÁRLŐRINC 25 11 7 7 50–42 40

6. LAKITELEK 25 7 5 13 41–58 26

7. ÁGASEGYHÁZA 25 6 7 12 43–68 25

8. KUNSZÁLLÁS 25 5 4 16 40–85 19

9. KISKUNFÉLEGYHÁZA II. 25 5 3 17 33–64 18

10. CSÓLYOSPÁLOS 25 3 6 16 30–76 15