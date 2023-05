Pontgazdag első negyedet nyertek meg a hírös városiak, 24-21 állt a táblán az első játékrész vége után. A folytatásban is sokkal pontosabban és kreatívabban játszottak a KTE fiataljai, így tízpontos előnnyel mehettek szünetre, 51-41. Fordulást követően is maradt a kiváló dobóteljesítmény, 70 százalék környékén dobták ekkor a triplákat a kecskemétiek, és ennek is köszönhetően még tovább növelték fórjukat, 75-61. A záró felvonásban teljesen állva hagyták a Nyíregyházát, és a száz dobott pontot is elérték, így a végén nagyon sima, megérdemelt siker született, 101-69.

A párharcot ezzel 2–1-es összesítésben nyerte meg a Kecskemét, megszerezve a 11. helyet.

– Gratulálok a csapatomnak, rendkívüli teljesítményt nyújtottak. Bízom benne, hogy ugyanígy tudjuk folytatni a munkát – értékelt röviden Dusan Markovic vezetőedző.

KTE-Duna Aszfalt U23–NYÍKSE 101–69 (24–21, 27–20, 24–20, 26–8)

Kecskeméti pontszerzők: Ladovszky 17/15, Dávid 14/6, Kégel 11/9, Tóth Patrik 10, Gera 10, Kőházi 8/3, Mészáros 8/6, Kovács G. 7/3, Szemerédi 6, Egeljic 5, Dobos 3, Rácz 2.