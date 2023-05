Az SG Kecskemét U17 gyorsan hátrányba került, de erre négy góllal válaszolt, s végül 4–2-re nyert is idegenben. Az U20 is közel járt ahhoz, hogy három ponttal térhessen haza, hiszen hasonló kezdés után öt góllal válaszolt még a szünet előtt Móra Viktor csapata. Fordulás után a Veszprém három perc alatt háromszor talált be viszont, majd a hajráig meg is fordította a találkozót, így 6–5-re megnyerték a hazaiak a találkozót.

– Az első félidőben ismerkedett a két csapat egymással, de nem rezdült a háló, gól nélküli döntetlennel mehettünk szünetre. A félidőben átbeszéltünk pár taktikai elemet, amiket jól alkalmaztunk és az ellenfél korai góljára négyszer is tudtunk válaszolni. Jól játszott a hazai csapat, de talán mi egy fokkal még náluk is jobban. Gratulálok a fiúknak, harmadik helyről várjuk a folytatást – mondta Móra Viktor az U17-es meccs kapcsán.

Az idősebbek meccsével érthetően kevésbé volt elégedett a fiatal tréner, aki csalódásként élte meg, hogy ekkora előnyt adtak le.

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a mai mérkőzés, mert az idei éllovas és tavalyi bajnokhoz érkeztünk. Ettől függetlenül az első félidőben kisebb túlzással az történt, amit mi szerettünk volna. Többször megbontottuk a védekezésüket és négygólos előnnyel mentünk szünetre. Második félidőben azt kaptuk, amit vártunk, hogy nagyon fog nyomni a hazai csapat. A nagy nyomás szerencsével is párosult náluk és nagyon gyorsan visszajöttek a meccsbe. Sok kontrát végigvittünk, de ahelyett, hogy püföltük volna a kaput, sok labda magányosan elcsúszott a hosszú kapufánál, ahova nem érkezett ember. Az utolsó percekben jött a feketeleves, egyenlítettek majd át is vették a vezetést. Nagy csalódás, hogy egy ilyen meccset nem tudtunk megnyerni függetlenül az ellenféltől. Nekik gratulálok, számukra álomszerűen, számunkra rémálomként alakult az eredmény – mondta az U20-as találkozó kapcsán Móra Viktor.