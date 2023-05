A tabella élén hét pont előnnyel éllovas Kiskunfélegyháza Tiszakécskére utazik, azaz Némedi Norbert csapata kistérségi derbit vív Bagi Gábor gárdájának a vendégeként. A Tiszakécske II. bárki ellen képes kellemes és – főként saját maga számára – kellemetlen meglepetésre is, nincs ez másként a listavezető ellen sem. A Kiskunfélegyháza ugyanakkor akár a bajnoki címet is bebiztosíthatja ezen a hétvégén, amennyiben sikerül győznie, a második Jánoshalma pedig nem szerez pontot, abban az esetben ugyanis a hátralévő három fordulóba tíz pont előnnyel menne bele. A Tiszakécske II.-nek aligha bajnokavatás a vágya, ahogy nem mellékesen a Jánoshalma is igyekszik ezt a szcenáriót mindenképpen megakadályozni, annál is inkább, mert a jövő hétvégén Kiskunfélegyházára utaznak. Ahhoz tehát, hogy az a találkozó nyílt legyen, Fenyvesi Ferenc fiainak le kell győzniük a Kunbaját. Ami egyáltalán nem könnyű feladat, Veselinov Darko csapatáról egyvalami biztosan kijelenthető: megilletődve nem lesz. A Harta a Kiskőröst fogadja szombaton. Bár a hartaiak szerdán kupamérkőzést játszottak, az azon aratott győzelem, és azzal együtt a Magyar Kupa országos főtáblájára való kijutás, no meg a vármegyei kupaelődöntőbe jutás bizonyára kellőképpen feldobja a keretet, amely nem túl bőséges. A Kiskőrös ugyanakkor aligha adja olcsón a bőrét. A 3. helyezett Baja a hátulról számítva 3. Kecskeméti LC vendége lesz. Az élbolyban nagy a versenyfutás a dobogós helyezésekért, Koch Tamás csapatának tehát nagy szüksége van a Kecskeméten begyűjthető három pontra, Márton Pál fiai azonban akár több helyet is előre léphetnének egy győzelemmel. Izgalmas összecsapásnak ígérkezik ez a derbi.

Az akasztóiak számára a nyomasztó veretlenségi sorozatukat mára már egy immáron négymeccsesre nyúlt győzelmi sorozat követi, Szrenkó István csapata minden bizonnyal ezen a hétvégén is szeretné besöpörni a három pontot, hogy aztán idővel az ellenfelek számára legyen nyomasztó az akasztói győzelmi sorozat. A Kalocsát nyomasztani nem fogja ez a széria, mindent el fognak követni a pontszerzés érdekében. Nem jött jókor a Bácsalmásnak a múlt heti hazai vereség – az Akasztó volt a tettes –, persze ritkán akad olyan mérkőzés utáni sajtótájékoztató, amelyen elmondja egy hazai csapat képviselője, hogy ez a vereség most jókor jött. A múlt héten elveszített három pontot hazai pályán pótolhatják, ebben aligha lesz partner a Soltvadkert, amely az előző fordulóban szintén hazai pályán maradt pont nélkül, és Vadkerten sem a Kecel elleni vereség volt az, amelynek lehetne valami titkos dramaturgiai funkciója. Kiszámíthatatlan focicsemegének ígérkezik az elmúlt héten Vadkerten győztes Kecel (CIKKÜNK ITT) és az egyre izmosabb tavaszt produkáló Lajosmizse (CIKKÜN ITT) összecsapása az előbbi otthonában.

A teljes program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye I.: Tiszakécske II.–Kiskunfélegyháza, Kecskeméti LC–Bajai LC, Harta–Kiskőrös.



Vármegye I.: Akasztó–Kalocsa, Jánoshalma–Kunbaja, Kecel–Lajosmizse, Bácsalmás–Soltvadkert.



A vármegye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 22 16 3 3 56–18 51

2. JÁNOSHALMA 22 13 5 4 41–21 44

3. BAJAI LC 22 12 5 5 41–28 41

4. BÁCSALMÁS 22 11 6 5 40–26 39

5. HARTA 22 9 5 8 47–41 32

6. TISZAKÉCSKE II. 22 8 5 9 39–61 29

7. SOLTVADKERT 22 6 9 7 36–33 27

8. AKASZTÓ 22 7 5 10 27–30 26

9. LAJOSMIZSE 22 6 8 8 30–38 26

10. KUNBAJA 22 7 4 11 34–40 25

11. KECEL 22 7 2 13 35–53 23

12. KECSKEMÉTI LC 22 6 4 12 27–35 22

13. KALOCSA 22 5 7 10 31–41 22

14. KISKŐRÖS 22 4 6 12 28–47 18