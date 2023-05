A két együttes egyaránt elégedett lehet a 2022/2023-as szeznban nyújtott teljesítményével. Az FTC múlt héten zsinórban ötödik, összesítésben pedig már a 34. alkalommal nyerte meg az NB I. küzdelmeit, míg a KTE újoncként története legjobb szereplésére hajt továbbra is. Mondhatnánk, hogy mivel az FTC már bajnok, nincs igazi tétje a csatának, de azért az alighanem a zöld-fehéreknek is motivációt jelent, hogy eddig egyszer sem tudták legyőzni ebben a bajnokságban a kecskemétieket. A KTE csapatkapitánya, Vágó Levente eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni a legutóbbi, Honvéd elleni vesztes (1–0) bajnokit, így az ő motivácójával egészen biztosan nem lesz gond.

– Minden meccset rossz kihagyni, talán ha nem sérülés, hanem eltiltás miatt történik ez, akkor még idegesítőbb. Rossz kívülről nézni a többieket, tudva azt, hogy nem tudok segíteni. A következő mérkőzést így még éhesebben várom viszont, nagyon motiváltan készülök a Fradi ellen – tekintett már előre a hétvégi rangadóra Vágó Levente.

A KTE kapitánya kedden a csapatépítőn is elemében volt, a kecskemétiek egy kis gokartozással hangolódtak, ezen a versenyen harmadik lett a középpályás.

– Örülök, hogy a dobogón tudtam végezni, ezzel az eredménnyel már a bajnokság végén sem lennék elégedetlen, ha elérnénk a csapattal. A viccet félretéve, amit eddig meg akartunk valósítani a héten, azt sikerült is. Az edzések szempontjából jó dolog, hogy teljes hetünk van készülni az FTC-re. Amit eltervezett a szakmai stáb, azt meg tudtuk eddig valósítani – tette hozzá a játékos.

A Ferencváros magasan kilóg játékerőben a mezőnyből Vágó szerint, számukra az is nagy büszkeség, hogy a 31. fordulóban a második helyről várhatják ezt a mérkőzést.

– Azzal mindenki tisztában van, hogy a magyar bajnokságból kimagaslik a Ferencváros, jelenleg nincs vetélytársa. Nekünk az is nagy dolog, hogy mi követjük őket a tabellán, hatalmas siker ez a klub életében. Azt mindenképpen látni kell, hogy az teljesen mindegy, hogy a Ferencváros milyen összeállításban lép pályára, bő keretük van, tele minőségi labdarúgóval minden poszton, akár három opcióval is. Tavasszal volt egy kisebb visszaesésük, de akkoriban rengeteg sérültjük volt, emellett a nemzetközi kupára helyezték a hangsúlyt. Amint kijöttek ebből a nehéz helyzetből, elkezdtek visszatérni a sérültek, kevesebb mérkőzésük volt már, el is kezdtek jönni az eredmények. Extra erős ellenféllel találkozunk tehát. Mindenképpen táplálkoznunk kell a korábbi két meccsből, hiszen idén már le tudtuk őket győzni itthon, ráadásul idegenben is pontot tudtunk szerezni, a második félidőben kifejezetten jól is játszottunk a Groupama Arénában. Kétszer már bebizonyítottuk, hogy a lehetetlen nem létezik, így kell gondolkodnunk most is. Biztos, hogy egy nagyon jó találkozó lesz, főleg annak tükrében, hogy ismét telt ház előtt játszhatunk – tette hozzá Vágó Levente.

A mérkőzésre minden belépő elfogyott, így aki nem rendelkezik jeggyel, el se induljon otthonról. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emellett a Sport utca Izsáki úti felétől az Aqua Hotel parkolójáig időszakos forgalomkorlátozást vezet majd be, melyre érdemes felkészülni. A hazai drukkerek az Izsáki úti körforgalomból az Olimpia utca felé haladva tudnak parkolni, illetve a környező utcák, bevásárlóközpont parkolókban, míg a vendége drukkerek a kórház felől érkezve használhatják a parkolókat, valamint a Tatár sor útpadkáit. A rendezők azt kérik, hogy aki csak teheti, gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezzen a találkozóra, mely 19 óra 30 perckor kezdődik, kapunyitás másfél órával korábban lesz.