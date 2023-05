A vármegye kettő Déli csoportjának rendre szűkös hétvégi kínálata ezúttal is tovább szűkült még a kezdés előtt. A Kiskunhalas ezen a hétvégén nem tud kiállni, így a Dusnok játék nélkül, 3–0-ás gólkülönbséggel már meg is kapta a három pontot. A Foktő, aki szintén meglehetősen keveset játszott az elmúlt negyven napban, ezen a hétvégén a változatosság kedvéért szabadnapos. A lemondásoknak köszönhetően ugyanakkor így is szorgosan gyűjtögeti a pontokat a Foktő, egy biztos, egyáltalán nem örülnek neki, a előző héten elmaradt mérkőzésen például új mezt terveztek volna avatni. Az éllovas Borota Sükösdre utazik, a győzelem reményében, egy biztos, a Zsók József vezette Sükösd mindent el fog követni, hogy megnehezítse a bajnokaspiráns dolgát. Szomszédvári derbit vív egymással az Érsekcsanád és a Nemesnádudvar, az előbbi otthonában. A papírforma a vendégek mellett szól, az a tény, hogy örökrangadóról van szó, amellett szól, hogy bármi megtörténhet. A hazai pályán rendre gyengélkedő Kelebián kell begyűjtenie a három pontot a Mélykútnak ahhoz, hogy biztosan tartsa a harmadik helyét.

Az Északi csoport éllovasa, az SC Hírös-Ép Kiskunmajsára látogat. Igazi csemege ez a szurkolók számára, elsősorban azok tudják ezt, akik látták már a két csapatot egymás ellen játszani, rendre nagy és kiélezett csatákat vívnak egymással. A második Solt a Csólyospálost fogadja győzelmi esélyekkel, ezt persze realizálni is kell a pályán. A 3. helyen álló Kerekegyháza remek meccset vívott az elmúlt héten a Kiskunmajsával. Könnyebb dolguk ezen a hétvégén sem lesz, ugyanis dobogós rangadót vívnak a hozzájuk képest egy pont hátránnyal negyedik Nyárlőrinc vendégeként. Hatpontos meccset vív egymással az Ágasegyháza és a Lakitelek is. Állt már jobb helyen a tabellán a Kunszállás és a Kiskunfélegyháza II., az egymással vívott mérkőzésük azonban – bárhogy is álljon a két csapat a tabellán – mindig igazi szomszédvári derbi, nem lesz ez másként ezúttal sem.

A pontos program:

Szombat, 17.00

Vármegye II., Déli csoport: Kelebia–Mélykút

Vármegye II., Északi csoport: Solt–Csólyospálos, Kiskunfélegyháza II.–Kunszállás, Ágasegyháza–Lakitelek, Kiskunmajsa–SC Hírös-Ép.

Vasárnap, 17.00

Vármegye II., Déli csoport: Sükösd–Borota, Érsekcsanád–Nemesnádudvar.

Vármegye II., Északi csoport: Nyárlőrinc–Kerekegyháza.

Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 20 16 3 1 69–14 51

2. FOKTŐ 20 13 4 3 60–28 43

3. MÉLYKÚT 21 12 2 7 50–32 38

4. DUSNOK 21 11 5 5 60-39 38

5. NEMESNÁDUDVAR 20 12 1 7 59–36 37

6. SÜKÖSD 19 6 1 12 26–39 19

7. KELEBIA 20 5 1 14 32–76 16

8. ÉRSEKCSANÁD 21 4 1 16 37–71 13

9. KISKUNHALAS 22 3 2 17 20–78 11

Vármegye II., Északi csoport

1. SC HÍRÖS-ÉP 23 17 4 2 86–31 55

2. SOLTI FC 23 16 4 3 80–24 52

3. KEREKEGYHÁZA 23 13 2 8 64–47 41

4. NYÁRLŐRINC 23 11 7 5 48–34 40

5. KISKUNMAJSA 23 11 6 6 38–26 39

6. LAKITELEK 23 7 4 12 37–52 25

7. ÁGASEGYHÁZA 23 5 7 11 38–63 22

8. KUNSZÁLLÁS 23 5 4 14 40–79 19

9. CSÓLYOSPÁLOS 23 3 6 14 28–67 15

10. K.-FÉLEGYHÁZA II. 23 4 2 17 26–62 14