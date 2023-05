A záróforduló előtt a huszonöt kör után a 2. helyen álló Bajai LC számára a jó hír az, hogy a saját kezében van a sorsa, győzelem esetén tehát nem kell számolgatniuk a Sugó-partiaknak, megszerzi az ezüstérmet a csapat. A rossz hír az, hogy az eredmények – bajai szempontból – legkellemetlenebb alakulása (győz a Jánoshalma, győz Baján a Bácsalmás) esetén a dobogóról is leszorulhat az egész évben megbízhatóan és jól teljesítő fiatal gárda. A dobogós helyezést az előző fordulóban, Kecelen már bebiztosíthatta volna a csapat, de hiába vezetett kétszer is, végül 2–2 lett az eredmény, azaz a két csapat megosztozott a pontokon.

– Valóban kényelmesebb lenne a helyzetünk, ha sikerült volna győzni Kecelen – tekintett vissza Koch Tamás. – Korán megszereztük a vezetést, és mégsem sikerült megnyernünk a mérkőzést. Ugyanakkor el kell ismernem, hogy az utolsó negyedórát leszámítva nem tudtunk döntő fölényt kiharcolni, és a Kecel rászolgált az egy pontra. Csalódottak voltunk a meccs után, de sokáig nem volt idő a sebeket nyalogatni, és nem is volt okunk rá, hiszen egy most szombati hazai győzelemmel az ezüstérem is meglehet. Nehéz lesz, de hazai közönség előtt szeretnénk megszerezni a három pontot.

Bácsalmási győzelem esetén – és ha a Jánoshalma is behúzza a meccsét – ugyanakkor akár a dobogóról is lecsúszhat a gárda.

– Erről ugyan hallani sem akarunk, de számolgattunk, és tudni tudjuk, hogy ez is benne van a pakliban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a bajnokság rajta előtt egyértelműen, gondolkodás nélkül aláírtuk volna a negyedik helyet, most viszont, ebben a helyzetben természetesen már egyértelműen óriási csalódás lenne mindenki számára, ha nem sikerülne éremmel zárni. Az élet, vagy a bajnokság volt most a legjobb dramaturg, hiszen egy igazi, drámai, élet-halál csatát hozott a zárófordulóra. Győzelemmel biztos a számunkra a második hely, döntetlen esetén pedig biztos, hogy dobogósok vagyunk, vereség esetén ugyanakkor elúszhat a dobogó. A célunk egyértelműen a győzelem, szeretnénk örömöt szerzeni a szurkolóinknak, akik újra mellénk álltak. A Bácsalmás elleni mérkőzés az erőviszonyokat és azt tekintetbe véve, hogy milyen jó tavaszt fut a Bácsalmás, egyértelműen egy háromesélyes meccs, amelyen a pillanatnyi forma, és apróságok fognak dönteni. A mi célunk tehát a győzelem, de ha végül a dobogóra érünk oda egy döntetlennel, én személy szerint azzal sem leszek elégedetlen.

Ami a keretet illeti, a bajai keretből mindenki a vezetőedző rendelkezésére áll – egyedül Bölcskei Gábor játéka kétséges tulajdonképpen az utolsó pillanatig –, nem a kényszer fogja tehát meghatározni azt a kezdőt, amelyik a győzelem reményével fut ki szombat délután a pályára, hanem az edzői belátás.