Jó iramban kezdődött a rangadó, mindkét kapu előtt adódtak ígéretes helyzetek, ám a befejezések egyelőre pontatlanok voltak, vagy pedig a kapusok mutattak be bravúrt. A 6. percben ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást az MVFC, a gólvonalról viszont Maico tisztázni tudott. A hírös városiaknál Biró és Pál villantak meg, az eredmény azonban továbbra is 0–0 maradt. A félidő derekához közeledve Dávid varázsolta a labdát Hadnagy lábára, ám ő már nem tudta jól elhelyezni a kimozduló kapus mellett. Két perccel később kezezésgyanús szituáció után maradt a labda az MVFC-nél, a centerezésre pedig Rafinha érkezett, és közelről nem hibázott, 0–1. Nem fogta meg a bekapott gól a kék oroszlánokat, nagy energiáikat mozgósítottak az egyenlítésért, de a hajdúsági retesz jól zárt, és kontrákból veszélyeztetni is tudtak. A 15. percben szabadrúgás-variáció után Ristic bombája dolgoztatta meg az MVFC portását, nagyot kell vetődnie, hogy odaérjen a jobb alsó sarokra. A szünethez közeledve időt kért a kecskeméti stáb, még feljebb tekerték a tempót, ám a félidő 0–1-es vendég vezetéssel ért véget.

Harcos szellemben tért vissza a parkettre az ScoreGoal Kecskemét, mindent megtettek a mielőbbi egyenlítésért. Előbb Pál, majd Mánya is eleresztett egy lövést, kaput viszont nem találtak. A 25. percben Hadnagy is bátran próbálkozott, Sándor azonban védeni tudott. A magas hőfok olykor kemény belépőkkel is párosult, a játékvezetők igyekeztek megfékezni az indulatok eszkalálódását figyelmeztetésekkel, ha kellett, a sárga lap is villant. Vészesen fogyott az idő, a kecskeméti rohamokat pedig rendre vissza tudta verni a Berettyóújfalu. Öt perccel a vége előtt az MVFC kért időt, de ez vélhetően a házigazdáknak is jól jött, hiszen tapintható volt a feszültség. Létszámfölényes taktikára váltott a hírös városi alakulat, sorjáztak a helyzetek, de a sündisznó módjára beálló hajdúságiak kibekkelték a támadásokat, és elvitték a három pontot Kecskemétről. Ezzel eldőlt, hogy Haladás-MVFC bajnoki döntő lesz, míg a Kecskemét a bronzéremért szállhat majd csatába pár hét múlva, a felsőházi rájátszás lezárulta után.

– A maximumot nyújtottuk ma, büszke vagyok a csapatra – értékelt Marko Gavrilovic, a hírös városiak sportigazgatója. – A rangadók általában mindig nüanszokon múlnak, ma se volt ez másképp. Egyszer hibáztunk, és azt rögtön megbüntette a rutinos ellenfelünk. Ezután is mindent megtettünk, voltak helyzeteink, de nem tudtunk élni velük. Ehhez kellett persze az is, hogy az MVFC rendkívül fegyelmezetten védekezett. Összességében nem lehetünk elégedetlenek, mert a bronzéremért küzdhetünk majd a bajnokság legvégén, ami a klub történetének eddigi legjobb eredménye. Dolgoznunk kell tovább keményen, és akkor biztos vagyok benne, hogy a befektetett munka megtérül, és tudunk nyerni majd olyan ellenfelek ellen is, mint a Berettyóújfalu és a Haladás, akik a bajnoki döntőt játsszák majd.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–MFVC Berettyóújfalu 0–1 (0–1)

Kecskemét, vezette: Juhász Dávid (Kovács Gábor, Ifj. Imrő János)

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Pál, Maico. Csere: Nyerges – Bencsik, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász, Hadnagy. Vezetőedző: Soltész Levente.

Berettyóújfalu: Sándor – Iszák, Rábl, Szabó P., Da Silva. Csere: Mezei – Korcsmáros, Erdei, Nagy I., Gál, Tifán, Nagy D., Takács, Rafinha. Vezetőedző: Trencsényi János.

Gól: Rafinha a 11. percben.

Sárga lap: Dávid 20., Hadnagy 38., illetve Rábl 1., Gál 27., Nagy I. 40., Rafael 40. perc.