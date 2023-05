A Kiskunfélegyháza már bajnokként fogadta a 2. helyen álló Jánoshalmát pénteken délután, és bajnokhoz méltó módon is győzte le. A jankováciak félegyházi veresége megcsillantott egy lehetőséget a bajaiak előtt. A Baja szombaton délután a Hartát, és amennyiben sikerül legyőznie a másik Duna-parti csapatot, előreléphet a második helyre. (Ehhez persze a Hartának is lesz egy-két szava, nem óhajtanak tétlenül asszisztálni egy ilyesfajta manőverhez még akkor sem, ha négy nap múlva Hartán találkoznak a felek.) Nem csak följebb léphet azonban a Bajai LC a dobogón, hanem le is csúszhat a dobogóról, amennyiben túl nagy falatnak bizonyulna nekik Csehi Tamás csapata. Sőt, már egy döntetlen is elég lehet a Bácsalmásnak ahhoz, hogy föllépjen a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A falatok túl nagynak bizonyulásának a tétele azonban persze a Bácsalmásra is igaz lehet, hiszen Teslic Igor csapatára pokolian nehéz mérkőzés vár Lajosmizsén. Mind a két csapat nagyon jó tavaszt produkált, így teljesen kiszámíthatatlan rangadóvá nőtte ki magát ez a párosítás. A Kunbaja a múlt heti, Jánoshalmán aratott győzelmét követően esélyesnek tűnik hazai pályán, a Kecskeméti LC azon lesz, hogy a látszat látszat maradjon.

Vasárnap szomszédvári derbit vívnak Kiskőrösön, miután a Kecel érkezik Kiskőrösre.

A kőrösieket földobhatja, hogy újra valóban hazai pályán játszhatnak. A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve szó szerinti értelemben szomszédok derbije a Soltvadkert-Akasztó összecsapás is. És alaposan föl kell kötnie a fehérneműt, de legalábbis jövőbe látó high-tech varázsgömbbel kell rendelkeznie annak, aki azzal a céllal, hogy meccs után elmondhassa magáról, hogy „ugye, megmondtam”, előre borítékolni merné az eredményt. Igaz ez persze a Kalocsa–Tiszakécske LC II. összecsapásra is. A tabellán a két csapatot hát hely választja el egymástól – a Kalocsa a 13., a Kécske a 6.- a pontszámokat tekintve azonban csak hat pont. Aki még nem döntötte el, melyik mérkőzést tekinti meg, joggal idézheti az István, a királyt: „Oly nehéz a választás.”

A részletes program

SZOMBAT, 17.00

Vármegye I.: Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE, Bajai LC–Harta SE, Kunbajai SE–Kecskeméti LC.

VASÁRNAP, 17.00

Vármegye I.: Anda Kalocsa FC–Tiszakécskei LC II., Kiskőrös–Kecel, Soltvadkerti TE Variens–Akasztó FC.

A vármegye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 24 18 3 3 62–19 57

2. JÁNOSHALMA 24 13 5 6 43–27 44

3. BAJA 23 12 6 5 42–29 42

4. BÁCSALMÁS 23 11 7 5 40–26 40

5. HARTA 23 10 5 8 54–41 35

6. TISZAKÉCSKE II. 23 8 5 10 40–64 29

7. LAJOSMIZSE 23 7 8 8 32–39 29

8. KUNBAJA 23 8 4 11 37–42 28

9. SOLTVADKERT 23 6 10 7 36–33 28

10. AKASZTÓ 23 7 6 10 29–32 27

11. KECEL 23 7 2 14 36–55 23

12. KECSKEMÉTI LC 23 6 5 12 28–36 23

13. KALOCSA 23 5 8 10 33–43 23

14. KISKŐRÖS 23 4 6 13 28–54 18