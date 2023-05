Hasonlóan az első mérkőzéshez az első percek kevesebb izgalmat hoztak, mindkét együttes stabil védekezés mellett óvatos játékot mutatott be. Az 5. percben aztán Kiss Milán maradt őrizetlenül, majd lövésre vállalkozott, amely utat talált Rigó kapujába, 1–0. A házigazda több nagy lehetőséget is kidolgozott a mérkőzés következő periódusában, ám a kecskemétiek csapatkapitánya, Rigó László látványos bravúrokat mutatott be. A félidő derekához közeledve időt kért az ScoreGoal Kecskemét stábja.

Ezután Pál Patrik tüzelt éles szögből, ám nem talált kaput, a következő támadásából viszont a Veszprém megduplázta előnyét: Fridrich lőtte be a kapufáról kivágódó labdát, 2–0. Nem találta a ritmust a hírös városi alakulat, míg a Veszprém nagy elánnal ment előre, és a kapus Spandler révén a harmadik találatukat is megszerezték a 11. percben, 3–0. Éledezett a Kecskemét, Öreglaki közel állt a szépítéshez, ám Spandler jól mozdult ki a vonalról. Nem sokkal később egy formás vendégtámadás végén Hadnagy megtörte a hírös városi gólcsendet, 3–1. Ezután fölpörögtek az események, mindkét térfélen akadtak szép számmal helyzetek. Ötven másodperccel a szünet előtt a házigazda kérte ki idejét, de sok érdemi már nem történt, így kétgólos hátránnyal vonulhatott az öltözőbe a Kecskemét.

Fordulás után az egyik térfélen Everton, a másikon Pál hagyott ki ajtó-ablak ziccert. Biró is lövésre vállalkozott a balszélről, de Spander zárta a szöget. A 26. percben Molnár Raul végzett el ígéretes helyről szabadrúgást, Rigó önfeláldozóan vetette bele magát a sistergős löketbe. Nem sokkal később szintén a kecskeméti kapus volt a főszereplő, Fridrich próbálkozását hárította. Nőtt a feszültség, egy kakaskodás után sárga lapokat osztottak ki a játékvezetők, hogy csillapítsák a kedélyeket. A 30. minutumban Biró Attila szaporázta lépteit a bal oldalvonal mellett, majd szépen tekert a hosszú sarokba, 3–2. Magabiztosabbá vált a hírös városiak játéka, és többször is közel voltak hozzá, hogy egalizáljanak. A 34. percben aztán ismét a magyar válogatott Biró villant meg, és ezúttal már semmi nem segített a veszprémieken, hogy elkerüljék a gólt, 3–3. Nem estek össze a házigazdák, és Everton révén három perccel a vége előtt újra átvették a vezetést, 4–3. Azonnal létszámfölényes taktikára váltott a Kecskemét, de a találkozót ezúttal nem sikerült hosszabbításra menteni, így a Veszprém egyenlített a párharcban.

– Megérdemelten nyert a Veszprém, mert okosabban játszottak ma, mint mi – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Háromgólos hátrányba kerültünk, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat. A legutóbb volt erőnk felállni hasonló szituációból, de ma a házigazda nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából. Nagyon szerettünk volna ma is nyerni, hogy pénteken lezárhassuk a bronzcsatát, sajnos ez a tervünk nem jött össze. Most van néhány napunk arra, hogy rendezzük a sorainkat. A pénteki, hazai mérkőzésen mindenképpen vissza akarjuk venni az előnyt a párharcban.

Veszprém Futsal–ScoreGoal Kecskemét Futsal 4–3 (3–1)

Veszprém, vezette: Tamási Patrik, Kiss Gergő, Deme Rajmund.

Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Dorogi, Gerencsér. Csere: Soós – Molnár R., Kártik, Bognár, Ábrahám, Bencsik Á., Gavrilovic, Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges – Bencsik R., Kajtár, Ristic, Öreglaki, Dévid, Haász. Vezetőedző: Soltész Levente.

Gól: Kiss M. az 5., Fridrich a 9., Spandler a 11., Everton a 38., illetve Hadnagy a 13., Biró a 30., 35. percben.

Sárga lap: Everton 29., Gerencsér 29., Fehérá 35., Molnár 36. illetve Biró 11., Rigó 29. perc.