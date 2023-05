A szolnoki Szubotics, majd a hazai Dramicsanin triplájával indult a találkozó. A vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezését és Barnes duplája után már 8–3-ra vezettek. Dramicsanin tarthatatlannak bizonyult, három és fél perc után már kilenc pontnál járt, az ő gyűjtésével vették vissza 9–8-ra a vezetést a kecskemétiek. Townes kétszer is betalált, a 6. percben már 20–10-re vezetett a Kecskemét, míg Szubotics eladott labdáját kihasználva Kucsera is eredményes volt. A 8. percben Pongó triplája törte meg a szolnoki kosárcsendet, de sikerrelé őrizte az előnyét a kecskeméti csapat, 31–17-tel zárult az első etap.

A folytatásban is a Kecskemét dominált. Klobucar középtávolijára Lukács válaszolt távolról, de ezt Karahodzics zsákolása, majd Townes hárompontosa követte. Durham távolija után Dramicsanin továbbra sem tudott hibázni, így megmaradt a különbség a felek között. Két perccel a félidő vége előtt 49-31-re is vezetett a KTE, de a Tisza-partiak tisztes hajrát vágtak ki a nagyszünet előtt. Williamson duplája egy 7-0-s sorozatot nyitott meg, ezzel az első félidő végére visszajött a meccsbe az Olaj, 49–38.

Klobucar hármasával indult a második félidő, amire Szubotics válaszolt közelről.

A szerb erőcsatár egy triplát is a helyére küldött, így újra tíz ponton belre került a Szolnok. Karahodzsics ziccerét követően Williamson, Pongó és újra Szubotics talált be, ezzel 54–50-re módosítva az állást. Klobucar értékesített egy közelit, de Pongó rögtön válaszolt. Hiába loholt ott a hazaiak nyakán az Olajbányász, egyenlíteniük nem sikerült. Townes fontos triplát küldött a helyére, majd Révész dupláját Wittman kettese követett. Az eseménydús negyedet a vendégek nyerték meg, de az előny megmaradt a Kecskemétnél, 73–68.

A záró játékrészt Forray Gábor csapata kezdte jobban: négy perc alatt egy 10–3-as sorozattal visszaállították a korábbi tíz pont feletti vezetésüket, 83–71-nél kellett Szarvas Gábornak időt kérnie. Nem használt az időkérés, mert Pongó kihagyta helyzetét. Townes viszont újfent bevágott egy triplát, 86–71-nél eldőlni látszott a találkozó öt perccel a vége előtt, az Olaj azonban nem adta föl. Előbb Durham pontjaival zárkóztak, majd két perccel a vége előtt feljöttek öt pontra Szubotics büntetőit követően. Karahodzsics fontos pillanatban volt eredményes a palánk alatt, amivel eldőlt a találkozó. Az utolsó pontokat ugyan Gavin szerezte, de a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 92–87 arányban győzött és ezzel egyenlített a párharcban.

– Gratulálok a csapatomnak, és szurkolóinknak is, hiszen együtt vertük meg ezt a nagyon erős Szolnokot

– értékelt a mérkőzést követően Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Ellenfelünket is elismerés illeti, mert jól játszottak. Igazi kosárlabda hangulat volt, mindkét oldalról nagy energiákat mozgósítottak a csapatok, a szurkolók is kitettek magukért. Mondhatni egylabdás meccs lett a vége, de úgy érzem, hogy igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerünk, mert végig kontrolláltuk a mérkőzést. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban kifejezetten jól kosárlabdáztunk, és az ott megszerzett nagyobb előny kellett is a végjátékban, mikor ketten is kipontozódtak. Most 1-1 az állás, folytatás kedden Szolnokon. Remélem az is hasonló mérkőzés lesz, szeretnénk nyerni ott is.

– Gratulálok a KTE-nek, megérdemelten egyenlítették ki a párharcot – értékelt Szarvas Gábor, a Tisza-partiak mestere. – Agresszívabbak és koncentráltabbak voltak ma, mint mi. Sokat hibáztunk védekezésben egyénileg és csapatszinten is. Rengeteg pontot kaptunk a festékből.

A Kecskemét kiválóan reagált az első meccsre.

Nekünk ugyanezt kell tennünk, felkészülni a harmadik összecsapásra, és újra átvenni az irányítást. Az első félidőben több játékosom is inkább saját magával küzdött, mintsem az ellenféllel. Így tudott a hazai csapat tetemes előnyt kiépíteni a szünetre. Akkor rendeztük a sorokat, a második félidőre már büszkék lehetünk, akkor odatettük magunkat. Fordítani viszont már nem maradt erőnk, túl nagy volt a különbség. Ezen változtatnunk kell. Hétfőn és kedden rendezzük a dolgainkat, hiszen az a célunk, hogy átvegyük a vezetést a párharcban.

– Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, és a Szolnoknak is, mert végig küzdöttek, nem adták fel egy percre sem – nyilatkozta a hazaiak játékosa, Tóth Barna. – Úgy gondolom, hogy a védekezés és a lepattanózás volt az, amiben feljavultunk, és ez hozta meg a sikert számunkra most. Bízom benne, hogy a folytatásban is hasonlóan eredményesen tudunk szerepelni.

– Szeretnék most másról beszélni, nem a kosárlabdáról – nyilatkozta Bojan Subotic, a szolnokiak szerb játékosa. – A hazámban tragikus dolgok történtek, sokan meghaltak halálos lövöldözésben. Nehéz ilyen helyzetben a játékra koncentrálni, mély együttérzésemet küldöm Szerbiába. Bízunk benne, hogy ez sosem történhet meg újra. Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez. Többet most nem szeretnék hozzáfűzni a meccs elemzéséhez.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Szolnoki Olajbányász 92–87 (31–17, 18–21, 24–30, 19–19)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Tóth Cecília, Minár László Balázs, Kovács Nimród János.

KTE: Townes 25/12, Kucsera 2, Klobucar 13/3, Dramicsanin 24/9, Kiss D. 3. Csere: Karahodzsics 18, Tóth B. 1, Wittmann 6, Fazekas M.

Szolnok: Durham 15/9, Barnes 4, Lukács 6/3, Williamson 11, Szubotics 20/9. Csere: Pongó Má. 10/6, Gavin 9, Rudner 3/3, Sebők 2, Révész 7.