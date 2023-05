Lehengerlően kezdett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, néhány perc leforgása alatt 9–0-ra léptek meg a Soprontól. Bors Miklós végül Kiss Dávid kosara után kért időt, Sitku két büntetővel szerezte meg az első soproni pontokat, 9–2. Öt percet kellett várni az első sikeres mezőnykísérletre a vendégektől, Molnár Márton dobása után négy pontra zárkózott a Sopron, 11-7. Újabb rohanást produkált a KTE, és 25-13-ra módosították az eredményt. A negyed végül 27-15-tel ért véget.

Molnár és Karahodzsics pontváltása után White négyből három büntetőt dobott be, Tóth Barna pedig kettőből kettőt, 31-20. Kiss Dávid váltotta két pontra Townes pontos labdáját, míg White távolról célzott pontosan, 33-23. Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok, a Kecskemétnek sikerült újra egymás után két kosarat dobni, így a Sopron ismét időt kért, 40-25. Nem kellett sokat várni arra, hogy a KTE is megtegye ezt, Joseph szerzett gyorsan négy pontot, Forray Gábor is magához rendelte tanítványait. A félidő utolsó két percében egy ponttal tudta növelni előnyét a hazai gárda, így a szünetre 12 pontos előnnyel vonultak, 44-32.

A második félidő elején újfent a Kecskemét játszott hatékonyabban. Townes, Dramicanin és Karahodzsics vezetésével 8-3-as futással folytatták a produkciót, érkezett is a vendégektől az időkérés. Molnár szerzett aztán négy pontot, erre Dramicanin és Townes válaszolt a túloldalon, 57-39. Kiss kosara után már 20 pont volt a differencia, Townes pedig nagyon elkapta a fonalat, így egyre nyílt az olló a felek között. Schöll és Sitku hozta vissza 20 ponton belülre az SKC-t, de így is 19 pontos hátránnyal érkeztek meg a negyedik negyedhez, 67-48.

6-2-vel indította a Sopron a záró negyedet, aztán Townes ziccere után Schöll és Supola is szerzett két-két pontot, 71-58. A KTE amerikai irányítója kintről is pontosan célzott, amivel elérte a 20 pontot, Csendes sem akart lemaradni a túloldalon, aztán elsüllyesztett még egyet, így már csak 10 pont választotta el a csapatokat, 74-64. Három és fél perccel a vége előtt Csendes ismét megvillant kintről, és már csak négy pont volt a soproniak hátránya, ám Wittmann a túloldalon szintén precízen célzott egymás után kétszer is, 10 pontos különbségnél, két és fél perccel a vége előtt kért időt az SKC. A hírös városiak magabiztosan menedzselték a hátralévő időben a meccset, és megérdemelten egyenlítettek a párharcban, 88–80.

– Köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak, és a szurkolóinknak – kezdte értékelését a mérkőzés lefújását követően Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Úgy vágtunk neki ennek a meccsnek, hogy mindenképpen szeretnénk győzelemmel zárni hazai pályán a szezont. Ennek megfelelően kezdtünk, de mondhatom, hogy szinte végig uraltuk a meccset. Most sokkal fókuszáltabban védekeztünk, és jobban is támadtunk. Külön öröm a számomra, hogy fiataljaink sok játékpercet kaptak, és jól is teljesítettek. Tanulságos és hasznos meccs volt ez számunkra. A győzelmet a szurkolóinknak ajánljuk, akik mindvégig kitartottak mellettünk a szezonban. Úgy gondolom, hogy szép szezont zártunk, soha ne legyen rosszabb. Sopronban is szeretnénk nyerni, megszerezni a 7. helyezést.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Sopron KC 88-80 (27-15, 17-17, 23-16, 21-32)

Kecskemét: Townes 23/9, Ivkovic 3/3, Wittmann 15/9, Dramicanin 12, Karahodzsics 12. Csere: Kiss Dávid 10, Fazekas 7/3, Tóth Balázs 2, Velkey, Tóth Barna 4, Tóth Patrik.

Sopron: Joseph 21/6, White 8/3, Sitku 10/6 Takács 6/6, Molnár Márton 11. Csere: Schöll 8, Csátaljay 3/3, Csendes 9/9, Supola 4.

Szerdán 17 órától Sopronban rendezik a párharcot eldöntő összecsapást.