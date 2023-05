Élénk tempóban, de a labdát megbecsülve kezdtek a csapatok. A 7. percben a hazai Fleig szerzett harcosan labdát az ellenfél térfelén, azonnal indította Selmecit, Sztruhák bátor kivetődéssel tisztázott. Egy percre rá Szeibert vágott ki nagy cselsorozatot a bal oldalon, jól adott be középre, a berobbanó Kerezsi 8 méterről nem sokkal fejelt a léc fölé. Ezt követően teljesen kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, olykor egy-egy indítással próbálkoztak a felek, a védelmek azonban azonnal zártak. A 30. percben Kovács Dániel küldött meg 30 méterről egy nagy bombát, de középre tartott a labdáját Sztruhák fogta. Egy percre rá Récsei ívelt a hosszú ötösre, meg is találta Balázst, aki azonban nem lőtt, hanem sodorta a játékszert, Sztruhák így meg tudta szerezni. Végig kiegyenlített játék, a játékosok fiatal korára rácáfoló módon érett koncentráció jellemezte az első félidőt, a fűszer azonban még hiányzott a mérkőzésből.

A fordulás után elsőként Koch Tamás kezdett fűszerezni, ugyanis rögtön a kezdés után fölpörgette a tempót a Baja.

A 49. percben Szolga lőtte be az ötösre a labdát, a társa azonban nem ért oda rá. Az 51. percben Varga Mihály tört be a vendégek 16-osán belülre, az ötös sarkáról lőtt, Sztruhák azonban zárta a szöget. A fűszerezést aztán a hazaiak folytatták. Mezőfi kapott a saját 16-osán belül egy meglehetősen kockázatos passzt, Major rárontott, megszerezte tőle a játékszert, középre passzolt Selmecinek, akinek nem volt nehéz dolga, tíz méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 1–0. Ha lehet, még inkább fokozták a tempót a vendégek, a hazai vezető gól után vendég részről azonnal egyfajta versenyfutás alakult ki az idővel. Ziccert nemigen bírtak kidolgozni a Sugó-partiak a jól záró hazai védelemmel szemben, ezért jól jött nekik, hogy a 16-osra betörő Török Endrét szabálytalanul állították meg a kecskemétiek, és így a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Baladin értékesítette, a kapu jobb oldalába lőtt, 1–1. Az egyenlítést követően aztán egyre inkább parázs lett a hangulat a pályán, lassan a játékvezetői hármas is érezhette, hogy ha az nem is derült még ki, hogy mi készül az üstben, Koch-féle halászlé vagy valamilyen kecskeméti specialitás, de az már igen, hogy erős lesz. Egyúttal kénytelenek voltak sárga lapokkal csökkenteni a közös főzés hevét. A 74. percben Baladin küldött meg egy nagy bombát 30 méterről, a labda a jobb alsó sarok irányába tartott, még meg is pattant, Kormos azonban bravúrral menteni tudott.

Három percre rá Kudella adott be balról, Csiki meg is fejelte a labdát, az azonban elkerülte a kaput.

Öt percre rá Szeibert ívelt be, ezúttal Baladin csúsztatott mellé. A maximálisra tekerték a küzdelem fokozatot a csapatok, igyekezett nyomni a vendégcsapat, foggal-körömmel védekeztek a hazaiak, a kontrák ugyanakkor magukban hordozták a veszélyt. A hangulat azonban hiába fokozódott, újabb gól már már nem esett, így igazságosnak mondható döntetlennel végződött a találkozó.

Márton Pál: – Izgalmas, küzdelmes mérkőzést vívott két olyan csapat, amely hasonló úton indult el, fiatalokat próbál a felnőtt csapatba beépíteni. A Baja e tekintetben másfél évvel előttünk járt, ezt a másfél évnyi hátrányt próbáltuk kiegyenlíteni. Nagyon sok fiatal kezdett nálunk ezúttal is, két 16 éves is játszott, de nem félünk bevetni őket, ez a mérkőzés is minket igazolt. A meccsen látszott, hogy előbbre tart nálunk a Baja. Ehhez is igazítottuk a taktikánkat. Átálltunk három és öt védős rendszerre, nem ezt szoktuk játszani, de ismerik a srácok ezt a játékmódot. Falat húztunk a kapunk elé, és vártunk a lehetőségekre. Ez be is jött, hiszen a vezetést sikerült megszerezünk.

Külön öröm a számomra, hogy éppen a legfiatalabb játékosunk révén. Képzett, jó csapat a Baja, taktika szempontból is nagyon is a megyei mezőny elején van, tehát nagyon észnél kellett lennünk.

Beszorítottak bennünket, a hajrában már csak arra figyeltünk, hogy a védekezésben ne hibázzunk. Az egyenlítő góljuk után be voltunk szorulva, de az ellentámadásainkban benne volt a veszély. Mindennek tekintetében véleményem szerint a döntetlen reális, mind a két csapat megérdemelte a pontot.

Koch Tamás: – Csalódott vagyok, mert három pontért jöttünk, de el kell ismernem, hogy ma nem érdemeltünk egy pontnál többet, mert nem játszottunk jól Az ellenfél nagyon szervezetten, lelkesen játszott, nem találtunk fogást rajtuk. Ráadásul sok olyan pontatlanság volt a játékunkban, amelyek miatt nem tudtunk kellő számú helyeztet kialakítani, sőt, így utólag visszatekintve a hazai gól után szerencsénk volt, hogy tudtunk 11-esből szépíteni. Nyomtunk ugyan azt követően is, de nagyon komoly helyzetünk nem volt, ráadásul az is benne volt a játékban, hogy az ellenfél is elszaladhat egyszer, így összességében igazságos a döntetlen.

Kecskeméti LC–Bajai LC 1–1 (0–0)

Kecskemét, vezette: Kiss Richárd (Vida Sándor, Pap Zsigmond)

Kecskeméti LC: Kormos – Balázs (Szabó V. 46.), Récsei, Major, Selmeci (Kurucz 94.), Kőrös, Fleig (Varga M. 46.), Kovács D., Ónodi, Terbe (Huszka 87.), Schneider. Vezetőedző: Márton Pál.

Bajai LC: Sztruhák – Fehér, Németi (Szolga 46.), Knap, Bölcskei Lóki 94.), Kerezsi (Török 57.), Kudella (Urlauber 84.), Csiki (Vukovits 80.), Baladin, Mezőfi, Szeibert. Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Selmeci 54., illetve Baladin a 67. percben.

Sárga lap: Major 10., Varga M. 63., Schneidedr 69., Récsei 72., Terbe 72., Ónodi 81., illetve Baladin 42., Szolga 58., Urlauber 92.

