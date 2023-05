2021 nyarán, szinte a rajt előtti pillanatokban lépett vissza a bajnokságtól a vármegyei első osztályban szereplő Szabadszállási SE. Azt követően aztán nem volt csapat Szabadszálláson, márpedig ott nagyon szeretik a helyiek a futballt. A 2022/23-as bajnokságba aztán újra nevezett a Szabadszállás, a harmadosztályba.

– Sok mindenkit váratlanul ért, amikor az előző szabadszállási csapat visszalépett a vármegyei első osztálytól – tekintett vissza Varga Zoltán, a szabadszállásiak szakvezetője. Azt követően a kettes csapat még küzdött valameddig a harmadosztályban, de a télen már bedobta a törölközőt. A mi csapatunk tavaly nyáron indult el. Abban, hogy most van vármegye hármas futballcsapat, nagy szerepe van Darabos József polgármesternek, aki mögénk állt, és szinte néhány hét alatt összehozott egy nagypályás amatőr bajnokságra alkalmas társaságot, a helyi kispályás csapatra alapozva. Egyszóval a polgármester úr és a szövetség részéről is megkaptuk a megfelelő támogatást és a kellő bátorítást, ugyanakkor új klub tulajdonképpen nem alakult, hanem működő egyesület hiányában mi labdarúgó szakosztályként csatlakoztunk a TRD Szabadszállás elnevezésű, kézilabdásokat nevelő egyesülethez.

A TRD Szabadszállás tehát eredetileg a kézilabdások nevelésére alakult, és ezt a célkitűzését mindmáig eredményesen folytatja. A labdarúgó csapattal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy tűztek-e ki a társaság elé, vagy elég volt annyi célkitűzés, hogy egyszerűen létezzen ez a csapat, és minél rendezetten maradjon is meg.

– A lényeg az volt, hogy elinduljunk, hogy egyáltalán legyen foci Szálláson. Ennek megfelelően semmilyen célkitűzés nem volt meghatározva, ez egyébként egy frissen alakult csapatnál, amúgy is lehetetlen küldetés.

Az őszt a 4. helyen zárta a gárda, most versenyben van a dobogós helyekért. Adódik a kérdés, hogy Varga Zoltán számított-e ilyen jó szereplése.

– Én a realitást a 6-8. hely megszerzésében láttam. Őszintén megmondom, még titokban, magamban sem reménykedtem az éremszerzésben. Annak természetesen nagyon örülök, hogy az első bajnokságunk hajrájában ilyen jól állunk. Amikor összeállt a keret, én igyekeztem összekovácsolni a brigádot. A csapat túlnyomó része egyébként helyi kötődésű játékos, csak néhány labdarúgó érkezett máshonnan, ráadásul megfelelő arányban van nálunk a a fiatalabb és az idősebb, tapasztaltabb játékosok aránya. Egyszóval a keret adott volt, én próbáltam hozzátenni a futballban eddig megszerzett tapasztalataimat. Nálam alap a rend és a fegyelem, ezzel párosul egy, a játékoskerethez illő, a keret számára alkalmas játékrendszer kialakítása. Annak, hogy ez viszonylag jól sikerült, az volt a kulcsa, hogy a társaság nagy része ebben partner volt. Az edzésekkel, az edzőmeccsekkel bőven beletettük a munkát is. A srácok alázatosan és lelkesen csinálták, csinálják a dolgukat. Ezen pozitívumok egyvelege tükröződik vissza a jelenlegi szereplésben.

A hétvégén szomszédvári derbit vív a Szabadszállás a Fülöpszállással. A mérkőzésnek a presztízsértéke szinte felbecsülhetetlen, ugyanakkor a Szabadszállás számára az éremért folytatott csata tekintetében sem mindegy, hogy sikerül-e ponttal, pontokkal zárni a derbit.

– Szombaton valóban egy nagyon fontos meccset fogunk játszani a Fülöpszállás ellen, amely iránt a szurkolók körében is nagy az érdeklődés. Igazi presztízsmeccset, végig kiélezett rangadóra számítanak, véleményem szerint meg is kapják. Az őszi, idegenbeli, 1–1-re végződő mérkőzésünk alkalmával egy szimpatikus, sportszerű csapatot ismertem meg bennük. Véleményem szerint ők most a legjobb csapat az Északi csoportban, és egyértelműen megérdemlik a bajnoki címet. Hozzánk is esélyesként érkeznek hozzánk, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a szabadszállási közönséget és harcban maradjunk a dobogóért. Sok nézőre számíthatunk. A mérkőzés a hagyományit tekintve nyugodtan hasonlítható mondjuk egy Újpest-Fradihoz, csak az azokon a derbiken újabban egyre gyakrabban tapasztalható gyűlölet nélkül.