Szeszélyes időjárás, szerda délután, nem kedvez ez az alsóbb osztályú labdarúgásnak, ennek ellenére jó kétszáz néző gyűlt össze az uszódi pálya körül. A találkozón – amelynek a két résztvevője a bajnokságban is rivális, hiszen mind a két gárda a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában szerepel – , végig kiegyenlített, hatalmas küzdelem folyt a pályán. A vezetést a vendégek szerezték meg a 69. percben Muncan Arlen révén, Deli Dávid a 82. percben egyenlített. Újabb gól nem esett, jöhettek a büntetőrúgások. Az apostagiak kezdték a ráadás párharcot, és mindegyik büntetőjüket berúgták, így 5–3-ra nyerték a párbajt, az utolsó hazai 11-est már nem is kellett elvégezni. Továbbjutott tehát az Apostag, amely a 2022/23-as idényben immár hatodszor lépett pályára szerdán kupamérkőzésen. A mérkőzés, pontosabban a 11-es párbaj zárultát követően némileg elszabadultak az indulatok a pálya körül.

– A téthez méltóan végig kiegyenlített, nagy intenzitású mérkőzést vívott a két csapat – értékelt a lefújást követően Kiss János, a hazaiak szakvezetője. – Véleményem szerint valamivel több lehetőségünk volt, ugyanakkor a mérkőzés egészét nézve a döntetlen igazságosnak mondható. A 11-es párbaj során annyit mindenképpen sérelmezek – valószínűleg a lefújás után a felindult szurkolók is elsősorban emiatt háborogtak –, hogy véleményem szerint indokolatlanul rúgatta újra a játékvezető az első büntetőnket. Vagy ha az az ítélet indokolt volt, akkor további büntetőket is újrarúgathatott volna. Egyébként gratulálunk az Apostagnak, ráadásul a hétvégi fordulóban drukkolunk is nekik, hiszen ha legyőzik a Bátyát, akkor érmes helyre is befuthatunk. A mérkőzés egyébként méltó volt a téthez.



Uszód KSE–Apostag KSE 1–1 (0–0), 11-esekkel: 3–5

Uszód, vezette: Rabi József (Borbényi Miklós, Csákó Patrik)

Uszód: Badó – Horváth R. (Máté 87.), Zorván, Halák, Romsics (Sipos 66.), Zorván, Leták, Kiss B., Vinkó (Rakiás 77.), Borsos, Deli. Technikai vezető: Kiss János.

Apostag: Csajtai – Muncan A., Szikora, Tóth A., Lajos, Malek F., Gugyella, Muncan J., Kis N., Malek D., Balázs.

Gól: Deli a 82., illetve Muncan A. a 69. percben.

Sárga lap: Borsos 29., Halák 34., Vinkó 42., illetve Muncan A. 45., Gugyella 86. perc.