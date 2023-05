A fiatalok torna rendszerben ősszel és tavasszal mindösszesen nyolc forduló alatt döntik el a bajnoki cím sorsát U18 és U16 korosztályban. A hazai alakulat a KARC-KESI az idősebbek között versengett az idei szezonban, annak ellenére, hogy a csapatban többségben vannak a 16 év alattiak, ami mindenképpen bizakodásra ad okot a jövőre nézve.

Bár az utolsó fordulóra a bajnoki címek sorsa már eldőlt, egy kérdés még nyitva marad. Az U18 korosztályban az ezüstérem megszerzésére még két csapatnak, az Esztergomi Vitézeknek és a KARC-nak is volt esélye. Az előző két tornán a kecskemétiek nem kis meglepetésre mindkétszer maguk mögé utasították a Vitézeket, ám ezúttal nem kevesebbet, mint a tornagyőzelmet kellett volna elérni ahhoz, hogy bezsebelhessék az áhított bajnoki ezüstöt.

Az elődöntőben mindjárt a Vitézek vártak a hazaiakra, akik igencsak álmosan kezdték a sorsdöntő összecsapást. Két céllal megugrottak a vendégek, mire szépíteni tudtak a KARC-osok, azonban a feltámadás helyett újra a rendkívül agilis esztergomiak percei következtek és a félidő végéig még két céllal terhelték meg kék-fehéreket. Az elúszni látszó ezüstös remények ellenére mindent beleadtak a kecskemétiek és a második játékrészben kétszer is beköszöntek a vendégeknek, de a fordításra már nem volt reális esély, a Vitézek 36-19-re nyertek és magabiztosan jutottak döntőbe. A már bajnok Honfoglalók a Fejér Megyei Rögbi Akadémiát magabiztosan verve jutott a fináléba, ahol hozta a papírformát és behúzta a nyolcadik tornagyőzelmét is, egy 33–12-es sikerrel az esztergomiak ellen. A KARC a kisdöntőben szépségtapaszként megszerezte a torna és egyben a bajnokság harmadik helyét is a Fejér megyeiek 43–15-ös legyőzésével. Az U16 korosztályban a Nagykovácsi Sárkányok meglepetésre felülmúlták a már itt is bajnok Honfoglalók csapatát, így a tornagyőzelmet ugyan megszerezték, de a végső sorrenden már nem tudtak változtatni.

Összességében kiváló helyszínen, nagyszerű hangulatot, remek mérkőzéseket és igazi rögbi ünnepet hozott a záró forduló. A korosztály legjobbjaira hamarosan válogatott megmérettetések várnak a június első hetében Budapesten megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenye keretében, ahová még négy kecskeméti játékos pályázik a keretbe kerülésért. A bajnokságban a sort a lányok folytatják, hiszen nekik még két forduló van hátra a bajnokságból, a KARC-KESI U16 alakulata május 13-án Esztergomban, május 21-én pedig Budapesten lép majd pályára.