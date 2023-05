– Szerencsére már az elején megszereztük a vezetést, és ami nagyon fontos, még az első félidőben sikerült 2–0-ás vezetésre szert tennünk – tekintett vissza Aladics Tamás, aki nem csak szervező volt, de csereként is erősítette az Alvég csapatát. – A második játékrész derekán aztán szépített a Felvég, és mi tagadás, a hajrában nagyon jöttek ránk, de végül sikerült kibekkelnünk, és 2–1-re nyerni – jelentette ki, és elmondta, hogy a teljességhez hozzátartozik, hogy az Alvég csapatának az átlagéletkora az idén magasabb volt az ellenfélénél, ennek is tudható be, hogy beszorultak a végén, ám így annál nagyobb bravúrnak számít a baráti mérkőzésen aratott győzelem. Amit baráti vacsora követett a pályán, Ott Tibor állta a közös étkezést, azaz látta vendégül mind a két csapatot.