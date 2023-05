Matematikailag azt már tudni lehetett, hogy a KTE-nek egy pont garanciát jelenthet a második helyre, ám mivel a kecskemétiek csak vasárnap lépnek pályára Újpesten, a riválisok botlására is volt esély addig. Mivel a Paks és a Debrecen is 6 pontra van a kecskemétiektől, csak győzelemmel maradhattak volna versenyben a második helyért. Pakson sokáig nem született gól, majd a hajrában Plsek találatával a fecsútiak előnybe kerültek, s végül 1-0-ra nyertek is. Ezzel eldőlt, hogy a KTE minimum bronzérmes, ami új klubrekord a hírös városaik életében, ráadásul az is biztos, hogy kiléphetnek a nemzetközi porondra, az Európa-konferencialiga 2. selejtező körében kezdheti meg a küzdelmeket július végén. Amennyiben a Debrecen sem tud nyerni szombat este az FTC otthonában, úgy a KTE hátralévő két meccsétől függetlenül ezüstérmes