Ötven gól fölötti vereséget kellett volna szenvednie a Dunagyöngye SK csapatának a zárófordulóban ahhoz, hogy ne nyerje meg a bajnokságot. Természetesen Szeremlén nem ez volt a szándék, de a csapat nemcsak hogy sokkal nem kapott ki, de nem is kapott ki, sőt, győzött Felsőszentivánon.

– Egy mindenki számara érdekes es izgalmas bajnoki idény volt a mostani – értékelt Szombati József, a bajnokcsapat mestere. – Az ősszel meglehetősen rosszul kezdtük a bajnokságot, és bár szép tervekkel vágtunk neki, a rossz rajtnak betudhatóan a 6. forduló után csak a 9. helyen álltunk. Azt követően aztán saját terveinket is igazolva produkáltunk egy tizenhárom mérkőzéses veretlenségi sorozatot, amivel felzárkóztunk a dobogó közelébe. Tavasszal pedig egyetlen hazai botlástól eltekintve minden közvetlen rivális otthonából is sikerült elhoznunk a három pontokat és így szerintem megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani Melnik János elnök úrnak az egész éves munkájáért, valamint szurkolóinknak akik végig kitartottak mellettünk – jelentette ki a szakvezető, akire – az egész csapatával és a szurkolókkal együtt – hatalmas bajnokavató buli várt a találkozó Szeremlén.

Elmondta tovább, hogy a jövővel kapcsolatban még nem nyilatkozik – utalván ezzel arra, hogy nem döntötték még el az egyesületnél azt, hogy följebb akarnak lépni, és minden bizonnyál egyúttal arra is, hogy bármiféle folytatás tervezéséhez először is túl kell élni a nem mindennapinak beharangozott bajnokavatót.

A második helyen végzett Gara nem lépett pályára a hétvégén, a Katymár ellen vívtak volna rangadót. A 3. helyen a Vaskút végzett, nem kegyelmeztek a vendég Hercegszántónak. Egy jó ősz után tavasszal még nem szerzett pontot a Tataháza, ez a jég megtört, ráadásul idegenben, Bátmonostoron értek el 3–3-as döntetlent.

Déli csoport: Kenderes SE–Tataháza SE 3–3.Madarasi SE–Bácsbokodi SK 7–2, Felsőszentiváni SK–Dunagyöngye SK 3–5, BSE Vaskút–Hercegszántói FC 14–1, Bácsalmási PVSE II.–Borotai SE II. 2–0, Bácsborsódi SK–Kisszállási SC 1–1.

Vármegye III., Déli csoport, végeredmény:

1. DUNAGYÖNGYE SK 24 19 1 4 137–28 58

2. GARA 24 18 1 5 90–34 55

3. BSE VASKÚT 24 17 1 6 100–36 52

4. MADARAS 24 15 3 6 81–37 48

5. BÁCSBORSÓD 24 14 3 7 86–47 45

6. FELSŐSZENTIVÁN 24 11 2 11 55–55 35

7. BÁCSALMÁS II. 24 10 5 9 55–64 35

8. BÁCSBOKOD 24 11 1 12 38–51 34

9. KENDERES SE 24 9 4 11 51–67 31

10. KISSZÁLLÁS 24 7 6 11 30–40 27

11. BOROTA II. 24 5 1 18 32–77 16

12. HERCEGSZÁNTÓ 24 3 0 21 22–148 9

13. TATAHÁZA 24 2 2 20 19–112 8