A Déli csoportban bajnok lehet a Borota, akár már szombaton, egy nappal a saját meccse előtt, amennyiben a 2. helyen álló Foktő nem tud győzni Mélykúton. De ha sikerül a foktőieknek ez a bravúr – mert Mélykúton azért enyhén szólva nem lehet biztosra menni –, akkor is elég mindössze egyetlen pont, hogy Joszip Dulics csapata az első másodosztályú bajnokságát ünnepelhesse. A lehetőségeket tekintve majdnem egyszerűbb felvetés, hogy mely esetben nem lesz bajnok a Borota. Ha a Foktő Mélykúton győz, a Borota pedig hazai pályán kikap. A 3. helyen álló Nemesnádudvar győzelemmel tarthatja meg a dobogós helyét, ehhez azonban örökrangadót kell nyernie a Sükösd ellen. Örökrangadó a Dusnok-Érsekcsanád párosítás is. A Borota a Kelebiát fogadja, a vendégek, azaz Milasin Dániel csapata okozott már nem egy meglepetést az idei tavaszon idegenben, ha ezúttal is sikerülnek, ez lenne közülük a legnagyobb.

Az Északi éllovas Solti FC a Kunszállás vendége lesz. Ránézésre a tabella alapján ez a találkozó a klasszikus totónyelven szólva országos kettes, viszont a Kunszállás okozott már nem egyszer meglepetés hazai pályán, a Solt ellen is. Az SC Hírös-Ép tartani akarja a lépést a Solttal, sőt, kunszállási bravúr esetén meg is előzni, ehhez be kell gyűjteniük a három pontot a Nyárlőrinc vendéglátójaként. A Nyárlőrinc aligha lesz udvarias vendég. A Kerekegyháza hazai győzelemmel tarthatja meg a harmadik helyét, az Ágasegyháza lesz a vendégük. Örökrangadót, szomszédvári derbit vív a Kiskunmajsa és a Csólyospálos, a találkozónak a bronzéremért harcban álló Kiskunmajsa az esélyese, persze egy örökrangadó tartogathat meglepetéseket. Ami akár az is lehet, hogy bejön a papírforma.

A részletes program:

SZOMBAT, 17.00

Vármegye II., Déli csoport: Mélykút–Foktő.

Vármegye II., Északi csoport: Lakitelek–Kiskunfélegyháza II., Kunszállás–Solt, SC Hírös-Ép–Nyárlőrinc, Kerekegyháza–Ágasegyháza, Csólyospálos–Kiskunmajsa.

VASÁRNAP, 15.00

Vármegye II., Déli csoport: Dusnok KSE–Érsekcsanádi KSKE.

VASÁRNAP, 17.00

Vármegye II., Déli csoport:

Borota–Kelebia, Nemesnádudvar–Sükösd.

Vármegye II., Déli csoport

1. BOROTA 21 17 3 1 73–15 54

2. FOKTŐ 21 14 4 3 63–30 46

3. NEMESNÁDUDVAR 21 13 1 7 63–37 40

4. MÉLYKÚT 22 12 2 8 51–34 38

5. DUSNOK 21 11 5 5 60–39 38

6. SÜKÖSD SC 21 6 1 14 29–46 19

7. KELEBIA 21 6 1 14 34–77 19

8. ÉRSEKCSANÁD 22 4 1 17 38–75 13

9. KISKUNHALAS 22 3 2 17 20–78 10

Vármegye II., Északi csoport

1. SOLTI FC 24 17 4 3 87–25 55

2. SC HÍRÖS-ÉP 24 17 4 3 88–34 55

3. KEREKEGYHÁZA 24 14 2 8 67–49 44

4. KISKUNMAJSA 24 12 6 6 41–28 42

5. NYÁRLŐRINC 24 11 7 6 50–37 40

6. LAKITELEK 24 7 4 13 39–56 25

7. ÁGASEGYHÁZA 24 6 7 11 42–65 25

8. KUNSZÁLLÁS 24 5 4 15 40–84 19

9. K.-FÉLEGYHÁZA II. 24 5 2 17 31–62 17

10. CSÓLYOSPÁLOS 24 3 6 15 29–74 15