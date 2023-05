A Déli csoport éllovasa, a Dunagyöngye SK a sereghajtó Tataházát fogadja, nagy meglepetés lenne, ha Szombati József csapata, ha mégannyira megfogyatkozott kerettel is, de nem gyűjtené be a három pontot. Erre szüksége is van, ugyanis a 2. Gara csak rosszabb gólkülönbséggel második. A Garának ugyanakkor nehéz dolga lesz a hétvégén, hiszen Bácsbokodra látogat. Igazi ki-ki meccset vív a dobogó harmadik helyéért a 3. Vaskút és a 4. Madaras, utóbbi otthonában. Minden bizonnyal semleges nézők számára is érdekes, megalkuvás nélküli, „foglyot nem ejtünk” jellegű küzdelmet hoz ez az összecsapás.

Az Északi csoport éllovasa két hét bajnoki szünet és egy vereség után hazai pályán szeretne visszatérni a győzelem útjára. E szándékában aligha lesz készséges partner a Pálmonostora, amely remek tavaszt fut, de ezt a fülöpiek tudják a legjobban. A 2. Szabadszállás a Vasutas SK-t fogadja, a papírforma a hazaiak mellett szól, de tisztában vannak azzal, hogy óriási hiba lenne lebecsülni a félegyháziakat. Ha meg akarja tartani a frissen megszerzett 3. helyet, akkor a Helvéciának győznie kell a hétvégén. Nem lesz könnyű feladat, hiszen a 6. helyen álló Bugac hazai pályán bárkinek meg tudja keseríteni az életét.

A Közép csoport az, amely akár ezen a hétvégén bajnokot avathat. Nyolc ponttal vezet a Vadkert FC STE II. a Kunfehértó előtt. Amennyiben a Vadkert győz, a Kunfehértó pedig nem szerez három pontot, akkor ez az előny tizenegyre nő, ami három forduló alatt már matematikailag is behozhatatlan. A Vadkert szomszédvári derbit vív hazai pályán a Kecel II. ellen, győzelmi esélyekkel, amikre a Kecel szívesen rácáfolna. Arról ugyanakkor, hogy a második helyezett nem szerez pontot, az érintett kunfehértóiak hallani sem akarnak. Nem csak azért, mert szükségük van a három pontra ahhoz, hogy biztosan tartsák a 2. helyet, hanem azért is, mert egy igazi szomszédvári derbit vívnak a Balotaszállással hazai pályán. A kunfehértóiak és a balotaszállásiak baráti csipkelődése, üzengetése már e hét eleje óta tart, és minden bizonnyal egy olyan szomszédvári derbiben csúcsosodik majd ki a hétvégén, amely semleges érdeklődők számára is csemege lehet. Hogy a két csapat nem csak csipkelődni tud, hanem nagy meccset játszani is, azt már többször bizonyították. A 3. helyen álló Kiskőrösi LC II. és a 4. Kaskantyú egymással találkozik. A kőrösiek előnye a Kasihoz képest négy pont, ezzel együtt Kaskantyún nem tettek még le az éremszerzés reményéről. Ráadásul ott lohol a nyomukban az Akasztó II., előzésre készen, bár Császártöltésen, ahova Tóth János csapata ezen a héten látogat, nem adják ingyen a pontokat.

A Nyugati csoport éllovasa, a Dunapataj a Hajóst fogadja, a hazaiak célja a három pont megszerzése, a Hajós célja ennek megakadályozása. Győzelmi kényszerben lép pályára a minél nemesebb fémből készült érem megszerzésében reménykedő Apostagnak is Tasson. A dolgukat a hazai csapat mellett nehezíti az is, hogy szerdán kupamérkőzést vívtak. A 2022/23-as idényben már az ötödiket, és vár még rájuk egy hatodik is, e tekintetben mind a szimpatizánsok, mind az ellendrukkerek egyáltalán kalapot emelhetnek az Apostag előtt, hiszen nem kis teljesítmény, hogy egy vármegyei harmadosztályú csapat egy idényben hatszor meccseljen szerdán. A Bátya a Szakmárt fogadja, az első két helyezetthez hasonlóan szintén győzelmi kényszerben, nem lesz könnyű otthon tartaniuk a három pontot. A szerdán szintén kupacsatát vívó, 4. helyen álló Uszód ezen a hétvégén pihenhet, Kiss János csapata mindezt bizonyára a legkevésbé sem bánja.

A részletes program:

Szombat, 17.00

Vármegye III., Dél: Kisszállás–Bácsalmási PVSE II., Madarasi SE–BSE Vaskút, Borotai SE II.–Felsőszentiváni SK.

Vármegye III., Észak: TRD Szabadszállás–Vasutas SK, Fülöpszállási SE–Pálmonostora SE, Ballószögi FK–SC Hírös-Épo Egyesület II., Tiszaug KSE–Katonatelepi SE.

Vármegye III., Közép: Kiskőrösi LC Ii.–KAskantyúi FSE, Vadkert FC STE II.–Kecel FC II., Szank OBSE–Kecel Senior, Kunfehértó KSE–Balotaszállás FC, Bócsai BL SE–Izsáki SSE.

Vármegye III., Nyugat: Dunapataji KSE–Hajós FC, Szentmárton SE–Dunavecsei SE, Fajsz SE–Dunaszentbenedek KSE, Bátyai SE–Szakmári KSE.

Vasárnap, 17.00

Vármegye III., Dél: Bácsbokodi SK–Garai KSE, Hercegszántói FC–Kenderes SE, Dunagyöngye SK–Tataháza SE.

Vármegye III., Észak: Bugac KSE–Helvéciai SE, Jászszentlászlói SE–LAdánybenei LC, Kerekegyházi SE II.–Fülöpjakab SE.

Vármegye III., Közép: Tázlári FC–Tabdi KSE, Császártöltés EFSK–Akasztó FC II.

Vármegye III., Nyugat: Miklósi GYFE–HArta SE II., Tass KSE–Apostag KSE.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 20 15 1 4 109–24 46

2. GARA 21 15 1 5 68–31 46

3. BSE VASKÚT 20 14 1 5 78–31 43

4. MADARAS 20 13 2 5 67–28 41

5. BÁCSBORSÓD 21 13 2 6 79–42 41

6. BÁCSBOKOD 20 11 1 8 32–35 34

7. FELSŐSZENTIVÁN 21 9 2 10 43–49 29

8. BÁCSALMÁS II. 20 8 3 9 47–59 27

9. KENDERES 21 8 3 10 42–58 27

10. KISSZÁLLÁS 20 5 4 11 25–38 19

11. BOROTA II. 20 5 1 14 29–57 16

12. HERCEGSZÁNTÓ 20 3 0 17 21–116 9

13. TATAHÁZA 20 2 1 17 16–88 7

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 22 18 2 2 80–28 52 56

2. SZABADSZÁLLÁS 22 14 5 3 50–24 47

3. HELVÉCIA 22 14 4 4 58–31 46

4. BALLÓSZÖG 22 13 6 3 76–37 45

5. LADÁNYBENE 22 13 1 8 63–34 40

6. BUGAC 22 12 4 6 58–43 40

7. KATONATELEP 23 10 7 6 43–34 37

8. PÁLMONOSTORA 22 10 3 9 58–52 33

9. KEREKEGYHÁZA II. 23 8 4 11 60–66 28

10. TISZAUG 23 8 3 12 58–64 27

11. VASUTAS SK 22 7 5 10 43–51 26

12. JAKABSZÁLLÁS 23 7 5 11 40–54 26

13. FÜLÖPJAKAB 23 1 6 16 27–100 9

14. SC HÍRÖS-ÉP II. 22 1 4 17 39–96 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 23 1 3 19 30–69 6

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 22 20 1 1 108–17 61

2. KUNFEHÉRTÓ 22 17 2 3 102–35 53

3. KISKŐRÖS II. 22 16 2 4 79–28 50

4. KASKANTYÚ 22 15 1 6 86–36 46

5. AKASZTÓ II. 21 13 4 4 68–28 43

6. BALOTASZÁLLÁS 22 12 4 6 82–37 40

7. KECEL II. 22 10 1 11 62–60 31

8. BÓCSA 22 9 2 11 63–65 29

9. IZSÁK 21 8 1 12 42–66 25

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 22 7 3 12 46–71 24

11. TÁZLÁR 21 4 2 15 32–92 14

12. SZANK 22 3 1 18 35–94 10

13. TABDI 21 3 1 17 25–95 10

14. KECEL SENIOR 22 2 1 19 12–118 7

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 20 15 5 0 72–13 50

2. APOSTAG 20 15 2 3 75–15 47

3. BÁTYA 21 14 3 4 69–25 45

4. USZÓD 21 13 3 5 66–28 42

5. SZAKMÁR 20 12 3 5 64–30 39

6. SZENTMÁRTON 20 12 3 5 70–38 39

7. D.-BENEDEK 20 10 3 7 47–31 33

8. MIKLÓSI GYFE 20 9 1 10 61–36 28

9. FAJSZ 21 6 3 12 50–59 21

10. HAJÓS 20 6 3 11 36–48 21

11. HARTA II. 20 2 2 16 26–82 8

12. TASS 21 1 0 20 24–129 3

13. DUNAVECSE 20 0 3 17 16–142 3