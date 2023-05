A tavaszt idényből tíz mérkőzést játszottak le a csapatok. A Harta a tíz tavaszi mérkőzéséből hatot megnyert, háromszor játszott döntetlent, és mindössze egyszer hagyta el vesztesen a pályát, Bácsalmáson. Ráadásul volt egy öt mérkőzésből álló győzelmi sorozatuk is, a hartai tavasz tehát sok kívánnivalót nem hagy egyelőre maga után.

– Jó tavaszt fut a csapat, elégedett vagyok a társasággal – jelentette ki Csehi Tamás, a hartaiak szakvezetője. – Sajnos az őszünk nem úgy sikerült, ahogy terveztük, akkor jóval kevesebb pontot szereztünk, mint amennyire előzetesen számítottunk. Tavaszra viszont nagyon jól igazoltunk, olyanokat sikerült idehozni a télen, akik száz százalékig beváltak, mind a játéktudás, mind pedig emberi kvalitások tekintetében, tehát egyértelműen erősítették a csapatot és a közösséget is. Egy fiatal társaság van nálunk, meg vagyok elégedve velük. Olyannyira, hogy remélem, hogy a nyáron ez a társaság együtt marad, és ha ehhez tudnánk hozni még egy-két fiatal játékost – miután tudatosan az előtérbe került nálunk a fiatalítás, – az még tovább növelné a lehetőségeinket. Örülök annak, hogy azt is sikerült elérnünk, hogy szívesen jönnek ide a játékosok, mert látják azt, hogy van eredmény, és van állandóság a klub háza táján. Folyamatosan dolgozunk a háttérben az ideális körülmények kialakításán annak érdekében, hogy ez továbbra is fennálljon. Az is büszkeségre ad okot, hogy még a kupában is talpon vagyunk. Az országos táblára már fölkerültünk, az alapvető célunk tehát már teljesült, de itt most már nem állnánk meg. Hirtelenjében meg sem tudnám mondani, hogy a Harta mikor játszott utoljára kupadöntőt. Erre az idén megvan minden esélyünk, hiszen hazai pályán fogunk a Baja ellen játszani, és mindent el fogunk követni a döntőbe jutás érdekében. Ami a bajnoki helyezésünket illeti, jelenleg az ötödik helyen állunk a tabellán. Persze szeretnénk följebb menni, előkelőbb helyen végezni, de az azért reálisan nézve kétséges, hogy ilyen kevés forduló alatt behozható lenne a hátrány. Azt persze nem szeretnénk, ha bárki utolérne minket.

A szombati és a szerdai mérkőzés tekintetében a prioritás tehát egyértelmű a hartai szakvezető számára, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy eleve feladnák a szombati találkozót.

– Ami a szombati bajnokit illeti, nem feltartott kézzel megyünk Bajára, de a kupa nekünk most fontosabb, mint a bajnoki. Ezzel együtt Baján is mindent el fogunk követni a három pont megszerzése érdekében. Egyvalami nehezíti a dolgunkat, főleg egy ilyen párharc esetében, amikor négy nap alatt kétszer találkozunk egy ellenféllel, az, hogy kevesen vagyunk. Szűkös a játékoskeretem, jelen pillanatban a sérülések miatt is, és ez is egy olyan tényező, amin a nyáron változtatni kell. Ahhoz, hogy ilyen helyzet ne állhasson elő a következő idényben, szükség lesz egy tizenhét, tizennyolc fős keretre, hogy legyen kit a kiesők helyére állítani. De jó úton járunk, és bizakodó vagyok, mind a bajnoki szereplést, mind a kupamérkőzés tekintetében. A csapatot ismerve a srácok mindent el fognak követni, csúszni-mászni fognak, hogy sikeresek legyünk. A bajai mester, Koch Tamás remek edző, biztos vagyok benne, hogy fel van belőlünk készülve. Taktikai csata lesz mind a két összecsapás, ő is tudja, hogy mi az erősségünk, mik a gyenge pontjaink, én is ismerem a Sugó-partiak játékát, sok újat nem tudunk egymásnak mutatni. A bajnoki meccs kiélezett mérkőzés lesz az elejétől a végéig, véleményem szerint egy, maximum kétgólos meccs lesz a bajai. Valószínűnek tartom, hogy ők támadni fognak. Nagyon szeretnének a dobogón végezni, ezért véleményem szerint jönniük kell ránk, nekünk pedig türelmesnek kell lenni, az lehet a siker kulcsa a bajnoki meccsen.

A szerdai pedig már egy új fejezet lesz.