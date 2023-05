Szép évet jósoltak sokan a Bácsalmásnak tavaly nyáron, nem is sikerült rosszul az ősz. A 4. fordulóban állt először a 4. helyre a csapat, aztán visszacsúszott, utána a 8. fordulóban visszaállt a 4. helyre, és a 14. körig ott is maradt. Azt követően két hétvégén át kipróbálták az almásiak, hogy milyen érzés a képzeletbeli dobogó harmadik fokán állni, majd március 26-án visszaálltak a 4. helyre, és azóta nem is mozdultak onnan. Nem mintha nem akartak volna, de amikor a gárda már éppen kitette volna az indexet, hogy előzzön, akkor rendre becsúszott egy-egy olyan mérkőzés, amelyen a számításaik nem úgy alakultak, ahogyan tervezték, így az indexet visszavéve kénytelen volt visszasorolni az egyre inkább sajátjának tűnő sávba Teslic Igor csapata. Az azonban, hogy az utolsó forduló előtt a 4. helyen állnak, nem jelenti, hogy ott is akarnak végezni, hiszen ahogy a vezetőedző kifejtette, a dobogós helyezés megszerzése a cél.

Ez most tulajdonképpen karnyújtásnyira van. A bácsalmásiak számára a jó hír az, hogy tulajdonképpen a saját kezükben van a sorsuk, és rossz hír igazából nincs is, csak egy igen nehéz feladat: a 2. helyen álló, és az ezüstéremért harcoló Baját kellene legyőzniük a Sugó-partján ahhoz, hogy dobogós helyen végezhessenek. Kiélezett lett tehát a vége, de nem reménytelen. Lehetett volna persze könnyebb is, és adódik a kérdés, hogy a tavaszi váratlan botlások közül melyik az a meccs, amelyiken a legbosszantóbb volt a a vezetőedző számára a pont vagy a pontok veszítése. – Bizonyára sokan úgy gondolják, hogy a két héttel ezelőtti Lajosmizse elleni vereséget említem, vagy éppen a Jánoshalma elleni hazai pontvesztést, de nem – jelentette ki a mester. – Mizsén nem játszottunk jól, a Jánoshalma pedig a 92. percben egyenlített ugyan Bácsalmáson, de a játékukban benne volt az egyenlítés. Inkább az Akasztó elleni hazai vereségünk volt az, amit máig nem értek, hogy bírtuk elveszíteni. Helyzeteket dolgoztunk ki, jól játszottunk, a gólokat viszont a vendégek rúgták. Aki azon a meccsen a 25. perc táján azt mondja nekem, hogy ki fogunk kapni, azt mondtam volna, hogy elmegyógyintézetben van a helye. Aztán mégis sikerült. Persze mindezt csak a fölvetés kedvéért mondtam el, hiszen egyébként vallom, hogy elveszített meccseken, pontokon, bekapott gólokon utólag kár rágódni, előre kell tekinteni, különösen egy ilyen helyzetben, egy ilyen fontos és nagy meccs előtt, mint ami most következik.

Mert hogy a Bácsalmás számára nagy a tétje a meccsnek, azt nem tagadja a mester. – Sokan már az idejét sem tudják, mikor állt ennyire közel a Bácsalmás a vármegyei első osztályban a dobogós hely megszerzéséhez, így aztán óriási eredmény lenne, ha sikerülne a bajnokság végén érmet szereznünk. De rajta leszünk, hogy sikerüljön. Egész héten erre a meccsre készülünk, erre koncentrálunk, tudjuk, hogy pokolian nehéz dolgunk lesz, hiszen nem elég, hogy a Baja jó csapat, de ráadásul nekik is óriási a tét, hiszen az ő számukra is a dobogós helyezés múlhat ezen a meccsen. Minden bizonnyal felpörögve fut hát ki majd mind a két csapat a pályára, és elkövet mindent a győzelemért.

Arra kérdésre, hogy a teljes keret a rendelkezésére áll-e, elmondta, hogy a teljes ugyan nem, de jobb a helyzet, mint néhány héttel ezelőtt volt. – Azok a bizonyos botladozásaink annak is betudhatóak, hogy volt több hiányzó is. Van két játékosom, aki már a tavasz elején kidőlt, ráadásul úgy, hogy tudtuk, hogy a nyárig már nem is számíthatunk rájuk, de azok közt is, akik a rendelkezésemre álltak, nem egy volt, aki sérülten vállalta a játékot. Tehát most sem áll a rendelkezésemre a teljes keret, de annyiba jobb a helyzet, hogy legalább azok, akik sérülten is megtették, ami tőlük telik a csapatért, azok legalább mostanára talpra álltak. Ami pedig a mérkőzést övező érdeklődést illeti, meggyőződésem, hogy tekintélyes nézőszám előtt fogunk játszani, hiszen ez az a mérkőzés, amely semleges szurkolók számára is érdekes lehet. A hazaiak is szép számban fognak jönni, és nagyon remélem, hogy lesznek nem kevesen, akik minket is elkísérnek, és biztatnak, hogy elérjük a célunkat – jelentette ki a bácsalmásiak mestere.