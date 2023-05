A szerdán délután esedékes két kupameccsen elsősorban a vármegyei kupa elődöntőjébe jutás, és egyáltalán nem másodsorban a 2023/24-es Magyar Kupa országos táblájára való följutás a tét. A sorsolás úgy hozta, hogy egyik vármegye hármas csapat, sem az Apostag sem az Úszód sem került be játék nélkül az elődöntőbe – a Bajának és a Kecelnek volt e tekintetben szerencséje –, mind a két gárda a ma délután esedékes kupameccsen igyekszik kiharcolni a főtáblára jutást. Természetesen ugyanez a célja a két csapat vármegyei első osztályú vendégének, a Hartának és a Kecskeméti LC-nek is. Két Dávid fogad tehát két Góliátot. Első ránézésre túlzásnak tűnhet a hasonlat, hiszen a vármegyei első osztály sem a labdarúgás elit szinte még, aki azonban tisztában van a vármegyei bajnokságok viszonyaival, az aligha találja túlzásnak. Hacsak azért nem, mert a két Dávid már hajtott végre bravúrt ebben a kupasorozatban.

A ma pályára lépő négy csapat közül az Apostagé volt a legrögösebb, nekik ugyanis négy akadályon kellett átküzdeniük magukat, hogy a kupaelődöntő előszobájába eljussanak, és nem is akármilyen ellenfelekkel szemben. Az első körben a Miklósi GYFE csapatát búcsúztatták, aztán következett a Szabadszállás, ebben a két körben a sorsolás annyiban kedvezett nekik, hgoy hazai pályán játszatták a meccseiket. A következő körökben azonban ez a kedvezmény már automatikusan járt, hiszen magasabb osztályú ellenfeleket fogadtak. A harmadik körben már megyei másodosztályú ellenfelet kaptak, de a Kerekegyházát is sikerült 1–0 arányban felülmúlniuk, hogy aztán az előző körben a Kiskőrösi LC-t búcsúztassák szintén 1–0-ás győzelemmel. A vendég Harta eggyel kevesebb mérkőzést játszott, de nekik is szükségük volt egy-két bravúrra. Parádés, igazi közönségszórakoztató meccset vívtak Foktőn, azt ugyanis 7–5 arányban nyerték, azután győztek Kiskunfélegyházán 5–0 arányban, majd a rendes játékidőben elért döntetlent követően büntetőkkel harcolták ki a továbbjutást a Lajosmizse ellenében.

Az Uszód csak két tényleges mérkőzést játszott az első négy körben – nem ők tehetnek róla, két meccsük is elmaradt,. Miután nem állt ki az ellenfél. A legelső körben a Szakmárt a 2–2-es rendes játékidőbeli eredmény után büntetőkkel győzték le, a negyedik körben pedig nem akármilyen bravúrt hajtottak végre, akkor újra 2–2-es döntetlent értek el hazai pályán, ám akkor már a vármegyei első osztály második helyezettje, a Jánoshalma ellen, hogy aztán büntetőkkel az Uszód jusson tovább. Vendégük, a Kecskeméti LC Ballószögben kezdett egy 4–2-es győzelemmel, majd Solton és az SC Hírös-Ép vendégeként egyaránt 1–0 arányban bizonyultak jobbnak a hazai gárdánál. Mind a két mérkőzés végig kiélezett, szoros meccs volt.

A kupában egyébként még hatan vannak még versenyben, a Bajai és a Kecel már elődöntős. A szerdai két párosítás győztese követi őket az elődöntőbe, ugyanakkor a szerdai párosítás két vesztesének az egyike is továbbjut az országos táblára. A kupaelődöntőkkel egy napon, május 17-én döntik el egymás között, hogy ki léphet ki Bács-Kiskun vármegye keretei közül.