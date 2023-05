A 16 esztendős játékos 2019-2021-ig futballozott a KTE LA kötelékében Szegedről érkezve, majd szinte napra pontosan két évvel ezelőtt testvérével együtt hatalmas lehetőséghez jutott, a Liverpool FC játékosai lettek. Erik továbbra is a vörösök futballistája, Patrik azonban menet közben a Blackburn játékosa lett, ahol fiatal kora ellenére már az U18-as Premier League-ben is bemutatkozott. A jelenleg másodosztályban szereplő, komoly múlttal rendelkező klub nagyon számít Farkas Patrikra, hiszen 2025-ig érvényes akadémiai ösztöndíj szerződést kapott 12 társával együtt, de másodmagával két éves profi szerződést is aláírhatott, mely jövő nyártól lép életbe, miután már betöltötte 17. életévét.

Farkas Patrik a magyar korosztályos válogatottban is rendre helyet kapott korábban, emellett már a Blackburn felnőtt keretével is edzhetett korábban.

– Fontos hangsúlyoznom, hogy nagyon szeretnénk a magyar futball jó hírét vinni, büszkék vagyunk arra, honnan jöttünk. A gyerekek álma, hogy egyszer a magyar válogatott mezét viselhessék, Patrik amióta ott lehetett az U15-ös együttesben, másra sem vágyik. Mindketten nagyon jó gyerekek, számomra az a legfontosabb, hogy a tehetségük által elérhető legmagasabb szinten pallérozódhassanak. Mivel ismerem a futballt, tudom, hogy bármikor bármi megtörténhet. Nagyon szép dolog, hogy most itt vannak Liverpoolban, büszkék vagyunk az országunkra, és arra, hogy idáig eljutottunk. A lényeg az, hogy folyamatosan jó kezekben legyenek, tegyenek meg mindent a sikerét, fejlődjenek játékosként és emberként, aztán az élet majd eldönti, hova fut ki a pályafutások – mondta még a Farkas testvérek Liverpoolba igazolásakor édesapjuk, Farkas Csaba.