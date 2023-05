Biró Attila került helyzetbe rögtön az első percben, Spandler nagy bravúrral védett. A szögletet követően Pál Patrik tüzelt kapásból, ám egy kicsit lecsúszott lábáról a labda. A vezetést mégis a 4. helyre hajtó Veszprém szerezte meg kis szerencsével a 2. percben, 0–1. Vérszemet kapott a vendég gárda, és Gerencsér révén újabb gólig jutottak, 0–2. Időt kért a kecskeméti stáb, hogy rendezze a sorokat. Nagy nyomás alá helyezték a veszprémi kaput, a befejezések, az utolsó passzok viszont nem voltak elég pontosak a szépítéshez. Előbb Hadnagy járt közel, hogy megzörgesse a hálót, majd Ristic a kapu torkából sem tudta helyére terelni a játékszert. Ami az egyik oldalon nem jött be, az a másikon igen. A 10. percben már 0–3 állt a kijelzőn Felipe Everton találatát követően. A hírös városiak felpaprikázta a háromgólos hátrány, és óriási erőket mozgósítottak. A 15. percben meg is lett ennek az eredménye, és sikerült megtörni a jeget, 1–3. Rögtön érkezett viszont válasz, Fellembek kapott kiváló ütemben labdát, majd Rigót kicselezve lőtt a kapuba, 1–4. A félidő hajrájában is bőven akadtak lehetőségek a hazai oldalon, gól viszont nem esett.

Kecskeméti lövések nyitották a második etapot, és a mezőnyfölény góllá érett. A 23. percben Bencsik tetszetős csel után vette be Spandler kapuját, 2–4. Továbbra is a hírös városi gárda dominált, míg a Veszprém kontrákból igyekezett veszélyeztetni az előnye tudatában. A számításuk bejött, ugyanis a félidő derekán Fridrich visszaállította a háromgólos differenciát, 2–5. Létszámfölényes taktikát is bevetettek a kék oroszlánok, hogy vissza tudjanak kapaszkodni. A 32. percben Hadnagy kapta meg a labdát a kapu előterében, és estében talált be, 3–5. Egykapuzott a házigazda, majd öt perc harminchárom másodperccel a vége előtt időt kért a Veszprém. A hatodik kecskeméti szabálytalanság után tízméterest hibázott a vendég gárda, a felsőléc segítette ki Nyergest. Erőltette a korábban bevált stratégiát a Scoregoal, majd egy eladott labda után újabb tízméteres jöhetett, és ezt Kiss Milán már a jobb alsóba varrta, 3–6. Mindent megtett az ScoreGoal Kecskemét, hogy közelebb kerüljön, ám a remekül védekező Veszprém nem engedte ki keze közül a győzelmet.

– Nem azon a szinten játszottunk, mint ami a valós tudásunk – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Nem egy-két játékos nyújtott ma gyenge teljesítményt, hanem az egész csapat. A teljes felelősséget magamra vállalom, én hibáztam, nem készültünk fel a Veszprémből elég alaposan. Ma egyértelműen jobbak voltak, gratulálunk nekik. Ha úgy alakul, hogy velük kell a bronzéremért megküzdenünk, akkor szeretnénk megmutatni, hogy összességében mi vagyunk a jobb csapat.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Veszprém Futsal 3–6 (1–4)

Kecskemét, vezette: Szilágyi Norbert, Takács Ákos, Goneth Béla.

Kecskemét: Rigó – Biró, Mánya, Pál, Maico. Csere: Nyerges – Bencsik, Kajtár, Riscitr, Öreglaki, Dávid, Haász, Hadnagy. Vezetőedző: Soltész Levente.

Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Soós – Dorogi, Bognár, Ábrahám, Bencsik, Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Spandler (öngól) a 15., Bencsik a 23., Hadnagy a 32., illetve Dávid (öngól) a 2., Gerencsér a 4., Everton a 10., Fellembek a 16., Fridrich a 29., Kiss M. a 37. percben.

Sárga lap: Dávid 24., Rigó 28., Pál 28., Biró 35., Hadnagy 37. illetve Everton 29., Fehér 37. perc.