A párharc első csatáját a Sólymok be is húzta, nem is akárhogyan, hiszen a vendégek már 21 ponttal is vezettek, de a második félidőben extázisban játszottak a hazaiak, így a vége 67–62 lett. A zöld csoportban a KTE-Duna Aszfalt U23-as csapata már második meccsét játszotta Nyíregyházán, ahol 63–55-re kikaptak a fiatalok, a párharc állása ezzel 1–1.