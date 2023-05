A lajosmizsei gárda már annak tudatában léphetett pályára, hogy a vármegyei rivális kikapott, így egy győzelemmel két helyet is előre ugorhattak a végén. Hollós Máténak akadtak problémái sérülések miatt a meccskeretet illetően, és az első tíz perc inkább a vendégek szájíze szerint is alakult, a 12. percben Németh Kitti hétméteresével viszont már a Mizse KC vezetett. Az utolsó tíz percbe érve már három góllal lépett el a hazai csapat (13-10), Sápi Diána és Vígh Laura vezetésével aztán szinte el is döntötték szünetre a lényeges kérdéseket (21-13). A második félidőben egy percig sem forgott veszélyben a Lajosmizse vezetése, mely a lefújás pillanatában végül nyolc gólos maradt (39-31).

Mizse KC–Békéscsabai ENKSE U22 39–31 (21–13)

Lajosmizse. Vezette: Majoros, Osvai

A Mizse KC gólszerzői: Bujdosó 4, Szentesi 4, Sápi 3, Wunderling 4 (1), Ubornyák 3, Németh K. 13 (2), Víg 4, Kovács E. 4.

Kiállítások: 2 perc ill. 10 perc

Hétméteres: 3/3 ill. 3/3