Az első félidő döcögősebb játéka igazolta a papírformát, habár csak egy gól volt a vendégek előnye (7-8). A mindössze nyolc mezőnyjátékost nevező majsaiak a második félidőt nagy lelkesedéssel kezdték és a 40.percben átvették a vezetést (13-12). Farkas Fanni lövései rendre utat találtak a kalocsai kapuba, így az irányító 11 góllal zárta a meccset. Az átlövő Kertész-Farkas Inez 6 gólig jutott, míg a túloldalon a 12 találattal Horváth Fanni volt a legeredményesebb. A hazai drukkerek is egyre erőteljesebben hallatták hangjukat, miközben az elbizonytalanodó, sokat hibázó kalocsaiak csak futottak az eredmény után (20-16). A vendégek komoly hajrába kezdtek és öt perccel a vége előtt egy gólosra csökkent a „vadmacskáknak” becézett házigazdák előnye (21-20). A jól védekező majsaiak az utolsó percekre kettős emberhátrányba kerültek, de hiába lőtt két gólt a Kalocsa a pontmentésre már nem maradt idő.

A találkozó előtt elbúcsúztatták a majsaiak edzőjét Komáromi Tibort, aki tizennégy éve vette át a csapat irányítását és ez volt az utolsó hazai meccse. A trénert így a „Vadmacskák” játéka mellett, a helyi szurkolói csoport, a Kiskun Légió is meglepte ajándékával.

Komáromi Tibor 2012-ben, 2014-ben, 2017-ben és 2019-ben is a megyei bajnokság 3. helyéig vezette a majsai lányokat, emellett öt alkalommal – így a vasárnap záruló szezonban is –, a 4. helyen végzett csapatával. Az utolsó fordulóban az élen álló Nemesnádudvar vendége lesz a Kiskunmajsai KC. Az „odavágón” szoros csatában 32-31-re nyertek a vendégek, de a majsaiak fogadkoztak, hogy megpróbálnak visszavágni és Nádudvaron is meglepetést okozni. Az utolsó fordulóban a Kalocsa a Kiskunhalasi UKSC-t fogadja és csak akkor lehet bajnok, ha nyer és a majsaiak is besegítenek nekik a „királycsinálásban”. Ha nem akkor elővehetik a hűtőből a pezsgőt Nemesnádudvaron és ünnepelhetik az első helyet.