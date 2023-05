Az NB II.-ben a Mizse KC férficsapata remekelt ismét, hiszen a tavalyi bajnoki cím után idén is magabiztosan végzett az első helyen délen Avar György együttese. Két döntetlen mellett csupa győzelem szerepelt a csapat neve mellett, így az utolsó körben is szerette volna megőrizni veretlenségét az együttes, ám ez végül nem sikerült. A Budai Farkasok nagyon elhúztak a meccs elején, de hét gólos hátrányból is feljött döntetlenre már a szünetre a Lajosmizse, a második félidőben megint többször elengedték a riválist, és a végén erre már nem maradt válasza a bajnoknak, így 35–31-es sikerével kicsit belerondított a hazai csapat az újabb bajnoki elsőségbe.

A déli csoportban szerepel a Kecskeméti TE U23 is, mely az Üllő elleni 30–25-ös vereséggel zárta az idényt, így csak a 11. helyen fejezte be a szezont. Jobban alakult a zárás a Kiskunmajsának, mely nagy csatában nyert 29–28-ra Tökölön, amivel a 9. pozíciót szerezte meg.

A dél-nyugati csoportban már korábban bebetonozta helyét a Kalocsa és a Kiskőrös is, de ennek csak maximum a kalocsaiak örülhettek. A KKC a Dunaújváros elleni 40–22-es sikerrel szépen búcsúzott szurkolóitól, maradva a 7. helyen, míg a Kiskőrös a NEKA U23-as gárdájától kapott ki otthon 40–28-ra, maradva a sereghajtó pozícióban, csupán öt megszerzett ponttal a bajnokságban.

A nőknél a dél-keleti csoportban nagy téttel bíró mérkőzéseket játszott a Mizse KC és a Bácsalmás is, hiszen mindkét csapat az ötödik helyért volt versenyben.

A lajosmizsei gárda már annak tudatában léphetett pályára, hogy a vármegyei rivális kikapott, így egy győzelemmel két helyet is előre ugorhattak a végén. Hollós Máténak akadtak problémái sérülések miatt a meccskeretet illetően, és az első tíz perc inkább a vendégek szájíze szerint is alakult, a 12. percben Németh Kitti hétméteresével viszont már a Mizse KC vezetett. Az utolsó tíz percbe érve már három góllal lépett el a hazai csapat (13-10), Sápi Diána és Vígh Laura vezetésével aztán szinte el is döntötték szünetre a lényeges kérdéseket (21-13). A második félidőben egy percig sem forgott veszélyben a Lajosmizse vezetése, mely a lefújás pillanatában végül nyolc gólos maradt (39-31).

A Bácsalmás eközben nem bírt a bajnok Szegeddel (26–37), így a Lajosmizse lett az ötödik, a PVSE pedig a hatodik helyen fejezte be ezt a szezont.