A jelentősen megfiatalított bajai csapat már az ősz folyamán is jól vizsgázott, hiszen a 3. helyen teleltek. Tavasszal sem vettek vissza a tempóból, továbbra is a képzeletbeli dobogó legalsó fokán áll a gárda. De tettek is ezért a Koch-tanítványok, hiszen az eddigi tíz tavaszi mérkőzésükből ötöt megnyertek, négyet döntetlenre hoztak, és csak egyszer hagyták el vesztesen a pályát, a már bajnoki Kiskunfélegyháza otthonában. Ennek fényében aligha meglepő, hogy a vezetőedző elégedett az eddigi teljesítménnyel.

– Elégedett vagyok a tavaszi teljesítménnyel, azaz a pontok számával, és a mutatott játékkal is

– foglalta össze röviden az eddigieket Koch Tamás, a Bajai LC vezetőedzője. – Összeállt nálunk egy fiatal csapat, amelyre úgy néz ki, hogy lehet számítani a vármegye egyben. Meglepetésként ért minket is, hogy a hajrá előtt a dobogón állunk, mert újonc létünkre nem számítottunk ilyen eredményekre. Remélem, hogy a bajnoki hajrában is úgy teljesítünk, hogy egészen a végéig fenn tudjunk maradni a dobogón. Ehhez itthon most nyernünk kellene a Harta ellen, de érzésem szerint ha esetleg döntetlenre végzünk a Hartával, akkor is meglehet a dobogó a végén. Aztán szerdán a kupában is találkozunk velük. Készülünk a kupameccsre is, és az persze nem egy előny, hogy a szombati mérkőzés után szerdán újra a Harta lesz az ellenfél. Voltaképpen egyszerre készülünk a két mérkőzésre. Vannak olyan játékosok, akik a bajnokságban kevesebb lehetőséget kaptak, ők bizonyíthatnak majd a szerdai kupamérkőzésen. Mert ha már idáig eljutottunk, akkor természetesen nagyon szeretnénk megnyerni a megyei kupát. A Harta rapszodikusan szerepelt az idén, főleg az őszüket és tavaszt összehasonlítva jelentős a különbség.

Az őszük sikerült gyengébben, de az ellenünk vívott hazai meccsük például akkor is remekül sikerült az ő szemszögükből.

Remélem, hogy hazai pályán szombaton sikerül megszorongatnunk őket, illetve nem is csak megszorongatnunk, mert azért mind a három pontot szeretnénk itthon tartani. Szerencsére van merítési lehetőségem, tehát nem kell tartalékolni a szombati bajnokin ahhoz, hogy aztán szerdán a siker reményében fussunk ki a pályára Hartán. Ahogy említettem, nem sok előnye van annak, ha két csapat négy napon belül két vonalon két tétmeccsen is találkozik, velünk ugyanakkor megesett már ez, néhány héttel ezelőtt, hiszen a Kalocsával ugyanígy jártunk. Az a párharc egy jó ómen a számunkra. Akkor is hétvégén fogadtuk a Kalocsát, majd szerdán utaztunk hozzájuk, és sikerült mind a két meccset győzelemmel lehozni. Saját magunknak mutattuk tehát meg, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen feladat.