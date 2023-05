A szépszámú közönség számára aligha volt meglepő, hogy a Harta mezőnyfölényben játszott, a hazaiak ugyanakkor lelkesen küzdöttek. A vezetést már a 9. percben megszerezték a vendégek, Dunai Rudolf révén, az első játékrészben azonban további találat már nem esett. A második játékrészben aztán egyre inkább kijött a két csapat közötti fizikális különbség, így a mérkőzés utolsó negyedében a hartaiak még három találattal terhelték meg a 60. percben Bokdizsár János helyére beállt Csajtai Zoltán kapuját.

A Harta ezzel bejutott a vármegyei kupa elődöntőjébe, ugyanakkor kivívta a jogot, hogy a 2023/24-es idényben a MOL Magyar Kupában a főtáblán induljon. Az utóbbira az Apostagnak is van még egy esélye, május 17-én, a két kupaelődöntő napján az Uszóddal ki-ki mérkőzésen dönthetik el, hogy ki lesz az ötödik induló a főtáblán.

– Egy balszerencsés gólt kaptunk az elején, aminek főként atekintetben volt jelentősége, hogy azt követően éreztem a srácokon, hogy egy kicsit elbátortalanodtak – értékelte a találkozót Gelencsér Zsolt, a hazaiak játékos-trénere. – Mi tagadás, azt követően olykor igencsak beszorítottak minket a kapunk elé, de azért küzdöttünk becsülettel. Így volt ez még a második játékrész elején is, de aztán úgy hatvan perc után kijött azért a fizikális és a tudásbeli különbség is. Csak az eredmény miatt vagyunk csalódottak, egyébként nincs szégyellni valónk, nagy menetelés volt ez, ami a csapat mögött van, és ráadásul még nincs is vége, van hátra még egy nem is jelentéktelen állomás. Mindenképpen szeretnék kijutni az országos főtáblára, ennek érdekében mindent el is követünk az Uszód ellen. Persze a kupadöntőben találkozni velük, a lett volna az igazi, de minden vágyunk azért nem válhat valóra.

Apostag KSE–Harta SE 0–4 (0–1)

Apostag, vezette: Polyák Attila (Aradi Caba, Lichtenberger István)

Apostag: Boldizsár (Csajtai 60.) – Rácz (Boros 81-), Muncan A., Tóth A. (Huszárik 81.), Malek F., Lajos (Nagy T. 76.), Nárai, Muncan J., Kis N., Malek D., Balázs (Csömör 84.).

Harta: Ámann – Danó, Makó, Hamar, Fekete T., Csehi (Schuckert 82.), Grecu, Ivacs, Mihály, Dunai, Máthé (Erdei 39.). Technikai vezető: Sümegi József.

Gól: Dunai a 9., Muncan J. (öngól) a 66., Erdei a 71., Ivacs a 77. percben.

Sárga lap: Nárai 42., Lajos 43. illetve Grecu 26., Danó 50., Hamar 53. perc.