A kezdést követően Durham kettesére Townes reagált, majd két szolnoki kosár után 2–6 állt a táblán. Révész faulttal együtt is betermelte, 5–10-nél Forray Gábor időt kért. A plusz büntető kimaradt, Wittmann a túloldalon szépen cikázott végig a védők között, 7–10. Dramicanin és Townes révén egy egységre zárkózott a KTE, majd Karahodzsics a vezetést is visszavette, 15–14. Az etap hajrájában a Tisza-partiak 19–23-ra módosították az állást, majd Townes hármasára Lukács válaszolt, 22–26.

Karahodzsics volt határozott a gyűrű alatt kétszer egymást követően, és így újra egál volt az eredmény. Townes szerzett labdát, Wittmann indult, 28-26-nál már a vendégek voltak kénytelenek taktikai értekezletet tartani. Wittmann lendületben maradt, 32–26-nál újabb szolnoki időkérés következett. Suboticot takarta be Kiss Dávid, a labda viszont Gavinhez került, aki nem tévedett távolról, 32–29. Kiss kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 35–29. Tóth Barna elegáns ziccere után már tízzel ment a KTE, 39–29.

Őrizte előnyét a hírös városi alakulat, Karahodzics zsákolt, 46–37. A szünetre végül 50–43-mal mehettek a felek.

Jó iramban folytatódott a szomszédvári csata, mindkét térfélen szép megoldásokkal jelentkeztek, két perc elteltével 56–48-at mutatott az eredményjelző. Durham triplája három pontra csökkentette a differenciát, 57–54. Townes és Durham volt pontos, Subotic pedig fault után is bedobta. 59–58-nél hazai időkérés jött. A plusz büntető beesett, 59–59-nél újra nyílttá vált a meccs. Karahodzsics maradt higgadt a vonalon, majd Tóth Barna is hasonlóan járt el, 64–60. A negyedet Karahodzsics támadó lepattanóból szerzett kettese zárta, 69–62.

Szolnoki pontokkal rajtolt a záró felvonás, 69–65, majd Townes villant meg a túlsó térfélen, 71–65. Rudner triplája behullott, aztán pedig Gavin is betalált, 72–71. Kimaradt kecskeméti támadás után Durham a sarokból volt pontos, ezzel hosszú idő után a Szolnok átvette a vezetést, 72–4. Forray Gábor időkéréssel reagált. Townes kettő plusz egyes akciót vezetett, 75–74. Révész vette vállára a Szolnokot, 75–79. Karahodzsics szedett fontos lepattanót, majd Townest hozta helyzetbe, 77–79. Szarvas Gábor kért időt a Tisza-partiak számára. Tóth Barna hármasa a legjobbkor érkezett, 80–81. Durham keze megremegett az egyik büntetőnél, 80–82. Nem tudott pontot szerezni a KTE, Durham viszont igen, 80–84. Két időkérés közben Wittmann hozta közelebb a feleket; 23 másodperccel a vége előtt 82–84 állt a táblán. Suboticnak ütöttek oda, csak az első egypontosa ment be, 82–85. Towns büntetőzhetett aztán, megpróbálta a másodikat úgy dobni, hogy azt visszaszedhesse, de nem jött be a trükk, így 83–85-tel a Szolnok nyerte a párharcot.

– Gratulálok a Szolnoknak és kollégámnak, Szarvas Gábornak – értékelt a lefújást követően Forray Gábor, a kecskemétiek mestere.

– Bízom benne, hogy a következő szezonban is ő vezetheti majd a Tisza-partiakat, és tovább bővül így a magyar edzők tábora az élvonalban.

A meccs előtt a kincstári optimizmus azt mondatta velem, hogy nyerünk, de a realitás talaján maradva a tisztes helytállás is bravúr. A célunk az volt, hogy fiatal játékosaink a második félidőben is sok lehetőséget kapjanak. Egy igazi parázs meccsen bizonyíthattak, és éltek is a lehetőséggel. Természetesen nem várható el tőlük, hogy ők nyerjék meg a mérkőzést, de a részfeladatokat szépen megoldották. Örülünk, hogy nem sérült meg senki. Még nincs vége a szezonnak, szeretnénk a 7-8. helyért folyó küzdelemben mi kikerülni győztesen. Köszönöm a szurkolóknak, hogy mellettünk álltak, és várjuk őket a következő hazai meccsünkre is.

– Azért jöttünk, hogy lezárjuk a párharcot, nagyon akartuk a győzelmet – értékelt Szarvas Gábor, az Olaj mestere. – Az első félidőben úriemberek módjára kosárlabdáztunk, a második félidőre már viszont úgy jöttünk ki, ahogyan az elvárható Olajbányász mezben. Helyén volt az eszünk és a szívünk, ez eredményezte a győzelmet számunkra. Gratulálok a KTE-nek is, mert kétszer is legyőztek minket idén, és az Alba ellen is megmutatták, hogy milyen erős csapatot alkotnak. Sokan beszéltek az ő problémáikról, de nálunk is kulcsemberek hiányoztak Barnes és Williamson személyében. Ez a helyzet extra energiákat szabadított fel a csapatban. Megérdemeltünk nyertük meg a meccset és a párharcot.

– Gratulálok a csapatunknak, mert a megfogyatkozott létszám ellenére is hatalmasat küzdöttünk – jelentette ki a hazaiak játékosa, Tóth Barna. – Természetesen a Szolnoknak is jár az elismerés, jól játszottak ma is. Köszönöm szurkolóinknak a támogatást, miattuk is tudtunk ilyen szoros meccset játszani.

– Az első félidőben álmoskásan játszottunk, majd a szünet után nagy elánnal és győzni akarással játszott az egész csapat – így Jabril Durham. Mindenki rátett egy lapáttal, és a közös erőfeszítéseink hozták meg a sikert és azt, hogy az 5. helyért játszhatunk.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Szolnoki Olajbányász 83-85 (22-26, 28-17, 19-19, 14-23)

Helyosztó, 1. kör, 4. mérkőzés

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt, Praksch Péter Árpád, Goda László (Téczely Tamás).

Kecskemét: Townes 27/6, Ivkovic, Wittmann 13, Dramicsanin 6, Karahodzsics 19. Csere: Kiss D. 3, Fazekas M. 4, Tóth 11/3. Vezetőedző: Forray Gábor.

Szolnok: Durham 23/6, Gavin 12/12, Lukács N. 10/3, Révész 13, Szubotics 16. Csere: Sebők, Pongó Má. 5/3, Rudner 6/6. Vezetőedző: Szarvas Gábor.