A tabella állása alapján a rangadó előtt a Kunfehértó tűnt az esélyesebbnek, bár szomszédvári derbik esetén felelőtlenség papírformát emlegetni és helyezésekből kiindulni, és ezt igazolta is a hétvégi összecsapás. A találkozó előtt egész héten ment az üzengetés, folyamatos volt a zrika mind a két oldalról. A szellemességéről, szellemes csipkelődéséről egyébként is méltán híres kunfehértói közösségi oldal már a hét elején meghirdette az öt pontot, amely alapján lehetetlen, hogy a Balotaszállás győzzön, az ötödik pontot nyitva hagyva javaslatoknak. Az ötletelést meghirdetésénél az egyik legnépszerűbb hozzászólás az volt, amely azt javasolta, hogy házat, kocsit érdemes most feltenni a tippmixen a Kunfehértó győzelmére, hiszen garantált a busás nyeremény.

– Valóban óriási a rivalizálás a két csapat között, ugyanakkor azt, ami a mérkőzés előtt folyt, nem ellenséges, hanem sokkal inkább baráti torzsalkodásként kell elképzelni, hiszen nagyon sok baráti szál köti össze a két csapatot, és elsősorban a közösségi médiában köszörülték egymáson a nyelvüket a felek – jelentette ki Földes Péter, a Balotaszállás játékosa, akinek fiatal kora ellenére nem ez volt az első ilyen derbije, de hogy egyelőre a legemlékezetesebb, az biztos, ő szerezte ugyanis a győztes gólt, és az első gólban is szerepe volt. Szívesen idézi föl azt is. – Gól nélküli állásnál végezhettem el szabadrúgást jó harminc méterre, sikerült is jól eltalálnom, a kapus, Gavlik FErenc csak kiütni tudta a labdát. Teremi Zoltán ismételt, azt is kiütötte, Simola Roland viszont már a kapuba lőtt, és azzal megszereztük a vezetést.

Hamar fordított azonban a hazai gárda, Délceg Dusán előbb egyenlített, majd Grácz Roland fejesével a vezetést is átvette hazai csapat. – Szerencsére éreztem a pályán, hogy ettől a fordulattól nem estünk össze, de el kell ismerni, a fehértóiak ebben a szakaszban érezhetően domináltak. Horváth Ákosnak és Grácz Rocsónak is volt lehetősége a gólszerzésre, de a kapusunk, Szűcs Csaba nagyszerűen tette a dolgát.

A második játékrész elején aztán a balotai Vincze Viktor adott be jobbról és találta meg Simola fejét, aki okosan a kapu hosszú oldalába bólintott, 2–2-re alakítva az állást. A 70. percben jött el aztán a csattanó és Földes Péter nagy pillanata. Az egész mérkőzésen agilis Prentel Róbertett buktatta Hegyi Viktor húsz méterre a fehértói kaputól. Földes a sorfal fölött tekert a kapu jobb oldalába, és ezzel a látványos találattal nem csak átvette a vezetést a Balota, hanem – miután több gól nem esett – 3–2-re meg is nyerte.

– A felnőtt pályafutásom legemlékezetesebb találkozója ez egyelőre – jelentette ki a győztes gól szerzője. – Elsősorban azért, mert óriási élmény volt ezen a rangadón pályára lépni. Minket is elkísért jóval több, mint félszáz szurkoló, a hazaiakat is biztatták rendesen, meggyőződésem, hogy jó kétszáz körüli volt a nézőszám, egyszóval káprázatos, igazi rangadóhangulatot teremtettek a szurkolók. Másodsorban a győzelem miatt marad nagy élmény ez a meccs, no és nem utolsósorban azért, mert én szereztem a csapatom győztes gólját.

A mérkőzés után mélységes férfibánat honolt az öltöző hazai felében, ezzel együtt azért derekasan vendégül látták egy babgulyásra a vendégcsapatot, hiszen a két csapat őszi összecsapása, a Balota-Kunfehértó derbi után is meghívta vacsorára a hazai csapat a vendégeket.

A mérkőzést követően aztán a balotaiak fogalmaztak meg öt pontot, hogy miért lett volna lehetetlen, hogy ne a Balotaszállás nyerje a hétvégi derbit, ugyanakkor olyan javaslat is fölmerült, hogy annak az úriembernek, aki a kocsiját, házát veszítette el, mivel a Kunfehértóra fogadt, találjanak valamilyen lakhatási megoldást. Hogy Balotán vagy inkább másutt, arról még nem született közmegegyezés.

A kunfehértóiak azzal vigasztalódhattak, hogy miután a Kiskőrös II.-Kaskantyú derbin is a vendégcsapat nyert, megmaradt a három pont előnyük a harmadik helyezetthez képest.