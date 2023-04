Ősszel súlyos vereséget szenvedett a Szigetszentmiklós otthonában a KTE-Piroska Szörp (43–30). Most újra találkozik a két gárda, és szinte biztos, hogy ezúttal szorosabb összecsapásra van kilátás. Tabellán elfoglalt helye nem tükrözi hűen a Szigetszentmiklós játékerejét, a 10. pozíció ellenére az egyik legfelkészültebb csapat a mezőnyben, nem véletlen, hogy ősszel ellentmondást nem tűrően múlta felül a hírös városiaka is a mostani ellenfél. Az idei naptári évben nem megy jól a Szigetszentmiklósnak idegenben, a PLER, az Eger, a DEAC, az Ajka és a Győr otthonában is alulmaradt, a KTE bízhat abban, hogy ez a sorozat nem Kecskeméten szakad majd meg. A Szigetszentmiklós legutóbb a Vecsés csapatát fogadta, az SZKSK Kézilabda Csarnokban döntetlen eredmény született akkor (27–27). A KTE Debrecenben játszott a legutóbbi fordulóban, emlékezetes mérkőzésen, az utolsó negyedórában kerekedett felül a cívis városi gárda (32–29).

– Az őszi szezonban talán Szigetszentmiklóson teljesítettünk a legrosszabbul. Ezt semmiképp nem szeretnénk megismételni; a szokásos hazai „tűzre” lesz szükségünk ahhoz, hogy a pénteki találkozót meg tudjuk nyerni. Számunkra már minden meccsnek óriási tétje van, de a Szigetszentmiklós is minden bizonnyal úgy érkezik, hogy haza szeretné vinni a pontokat. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, de ha meg tudjuk ismételni a Békés elleni teljesítményünket, akkor – garantáltan óriási küzdelemben – itthon tarthatjuk a pontokat. Azt kértem a fiúktól, háláljuk meg a közönségünk buzdítását – mondta a Kecskeméti TE-Piroska Szörp mestere, Tóth Norbert.