A közelmúltban voltak olyan pillanatok a hangulat tekintetében a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, mint azt követően, amikor valaha a Karthago koncerteken Szigeti Ferencék eljátszották az Elefántdübörgés című számot. Mindenki meghatódott, és az elhunyt rajongóra emlékezett, akinek az emlékére a dalt írták, a számot követően azonban a zenekarvezető kénytelen volt egy a helyzetet tekintve már-már morbidnak ható, de nélkülözhetetlen „de az élet megy tovább” felkonferálással folytatni a bulit.

Egyszóval a két héttel ezelőtt még éllovas Katymár kiszállt, nagyon sokan sajnálták is, még a riválisok között is, hogy éppen az egyik bajnokaspiránssal lett szegényebb a mezőny, az élet azonban megy tovább, a show-nak folytatódnia kell. És folytatódik is, és bár a show kifejezés talán túlzásnak tűnhet a vármegye hármas küzdelmekre, ezen a hétvégén igenis lesz két olyan rangadó a Déli csoportban, amely ünnepnappá teszi a mérkőzés napját. A Bácsborsód-Bácsbokod és a Gara–Vaskút párosítás ugyanis szinte felülmúlhatatlan szomszédvári derbi, hangulatában és a küzdelem, az akarás szintjét tekintve is.

Nem véletlenül reklámozta a Bácsborsód a közösségi oldalán azzal a megjegyzéssel a mecset, hogy ez az a csata, amelyre a holtak is föltámadnak. Bizony, ez a kettő az a párosítás, amelyet követően még a közelmúltban is a győztes ünnepelt, a vesztes sírt és nem vigadt, sőt, inkább bujdosott, hiszen a mérkőzés lefújását követően sosem lehetett tudni, hogy melyik ház mögül bukkan elő egy diadalittas szomszéd falubéli, de volt már olyan, hogy reggelre fekete zászlókkal díszítette föl a vesztes falut a győztes fél, de az is megesett már például Vaskúton, hogy valósággal körbehordozták a faluban a tizenkét év után Garán győzni képes csapatot.

Egyszóval szombaton a Bácsborsód-Bácsbokod mérkőzést lehet ajánlani akár a semleges szurkolóknak is, vasárnap pedig a Gara-Vaskút összecsapást. A Déli csoport éllovasa, a Dunagyöngye SK esélyesként fogadja a Hercegszántót, és közben minden bizonnyal szurkolnak a Garának, hogy pontot vagy pontokat vegyen el a Vaskúttól. A Garát persze nem kell biztatni, hiszen a derbi megnyerése esetén följönne a második helyre. A Madaras pedig kihasználná az előtte elhelyezkedők botlását, ehhez Bátmonostorról kellene elhoznia a három pontot.

Az Északi éllovas, a Fülöpszállás ezen a hétvégén pihen, faraghat tehát a kilencpontos hátrányból a 2. Ballószög, amely a Fülöpjakabot látja vendégül. Ebben a csoportban a Helvécia-Pálmonostora összecsapás tűnik a legkeményebb csatának. A Helvécia szeretne előrébb lépni a dobogón, a Pálmonostora pedig szeretné megtartani a tavaszi lendületét, ami tiszteletet parancsoló, a Papp László fémjelezte gárda mind az öt tavaszi meccsét biztosan nyerte. De nagy csata várható a Kerekegyháza II. és a TRD Szabadszállás összecsapásán is, ráadásul ez a párosítás is szomszédvári rangadónak számít.

A Közép csoport éllovasa, a Vadkert FC STE II. is rangadót vív, ugyanis a bajnoki címvédő Akasztó II. vendége lesz. A tabella alapján is rangadó ez a párosítás, ha ehhez hozzávesszük, hogy némi gyengélkedés után az Akasztó II. ismét egyre megbízhatóbban muzsikál, még bizonyára az a kérdés is fölmerül a hazaiakban, hogy ki állítja meg a Vadkertet a tavasszal, ha nem az Akasztó? A második helyen álló Kunfehértó a Kiskőrösi LC II.-t látja vendégül. A két csapat között hat pont a differencia a Kunfehértó javára, a hazaiak azt tervezik, hogy ez így is marad, a vendégek pedig egyrészt szeretnék keresztülhúzni a számításaikat, másrészt tudják, hogy az akasztói előzés ellen a három pont megszerzése a legjobb orvosság.

A Nyugati csoportban esélyesként ruccan át Dunaszentbenedekre az éllovas Dunapataj, amely továbbra sem talált még legyőzőre, a benedekiek titokban bizonyára arra gondolnak, hátha. Kemény csata vár az Apostagra idegenben, a Szentmárton kezdi megközelíteni a dobogót, és ezzel még csak közelítenek a saját célkitűzéseikhez. Az elmúlt héten fellépett egy bravúros győzelemmel a dobogóra az Uszód, Szakmáron kell győzniük, hogy ez így is maradjon. A 4. Bátya a Tasst fogadja a hazai győzelem szándékával.

Szombat, 17.00

Vármegye III., Dél: Bácsborsód–Bácsbokod, Kenderes SE–Madaras, Felsőszentiván–Bácsalmási PVSE II., Tataháza–Borotai SE II.

Vármegye III., Észak: Fülöpjakab–Ballószögi FK, Ladánybene–Bugac, SC Hírös-Ép II.–Vasutas SK, Tiszaug–Jászszentlászló, Katonatelepi SE–Jakabszállás.

Vármegye III., Közép: Balotaszállás–Szank OBSE, Tabdi KSE–Kaskantyú, Kecel Senior–Kecel FC II., Bócsa–Császártöltés, Izsák–Tázlár, Kunfehértó–Kiskőrösi LC II.

Vármegye III., Nyugat: Dunaszentbenedek–Miklósi GYFE, Fajsz–Dunapataj.

Vasárnap, 17.00

Vármegye III., Dél: Garai KSE–BSE Vaskút, Dunagyöngye SK–Hercegszántó FC.

Vármegye III., Észak: Helvéciai SE–Pálmonostora SE, Kerekegyházi SE II.–TRD Szabadszállás.

Vármegye III., Közép: Akasztó FC II.–Vadkert FC STE II.

Vármegye III., Nyugat: Apostag KSE–Szentmárton SE, Harta SE II.–Dunavecse, Bátyai SE–Tass KSE, Szakmári KSE–Uszód KSE.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 18 13 1 4 85–23 40

2. BSE VASKÚT 17 13 1 3 73–26 40

3. GARA 18 12 1 5 56–27 37

4. MADARAS 17 11 2 4 62–25 35

5. BÁCSBORSÓD 18 10 2 6 58–40 32

6. BÁCSBOKOD 17 10 1 6 29–29 31

7. FELSŐSZENTIVÁN 18 8 2 8 40–44 26

8. BÁCSALMÁS II. 17 7 3 7 41–47 24

9. KENDERES SE 18 7 3 8 38–52 24

10. KISSZÁLLÁS 18 4 4 10 24–29 16

11. BOROTA II. 17 4 1 12 24–51 13

12. TATAHÁZA 18 2 1 15 13–80 7

13. HERCEGSZÁNTÓ 17 2 0 15 15–85 6

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 20 17 2 1 77–26 53

2. BALLÓSZÖG 20 13 5 2 72–31 44

3. HELVÉCIA 19 13 4 2 55–26 43

4. SZABADSZÁLLÁS 19 11 5 3 41–22 38

5. LADÁNYBENE 19 12 0 7 57–29 36

6. BUGAC 20 11 3 6 54–41 36

7. KATONATELEP 20 8 6 6 37–30 30

8. PÁLMONOSTORA 19 9 2 8 56–50 29

9. KEREKEGYHÁZA II. 20 8 4 8 56–52 28

10. TISZAUG 20 6 3 11 47–59 21

11. JAKABSZÁLLÁS 20 5 5 10 34–52 20

12. VASUTAS SK 19 5 4 10 32–48 19

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 19 1 4 14 36–83 7

14. FÜLÖPJAKAB 20 1 4 15 24–93 7

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 20 1 1 18 27–63 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT II. 19 17 1 1 88–16 52

2. KUNFEHÉRTÓ 19 15 2 2 93–29 47

3. KISKŐRÖS II. 19 13 2 4 68–28 41

4. AKASZTÓ II. 19 12 4 3 61–24 40

5. KASKANTYÚ 19 12 1 6 65–31 37

6. BALOTASZÁLLÁS 19 9 4 6 62–33 31

7. KECEL II. 19 9 1 9 52–50 28

8. BÓCSA 19 8 2 9 57–55 26

9. IZSÁK 18 8 1 9 39–55 25

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 19 6 3 10 36–53 21

11. TÁZLÁR 19 3 2 14 29–85 11

12. SZANK 19 3 1 15 32–82 10

13. TABDI 18 2 1 15 20–82 7

14. KECEL SENIOR 19 2 1 16 12–91 7

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 17 13 4 0 56–13 43

2. APOSTAG 17 13 1 3 71–15 40

3. USZÓD 18 12 2 4 63–23 38

4. BÁTYA 18 12 2 4 60–20 38

5. SZENTMÁRTON 18 11 3 4 66–36 36

6. SZAKMÁR 17 9 3 5 50–29 30

7. D.-BENEDEK 17 9 3 5 44–27 30

8. MIKLÓSI GYFE 18 8 1 9 60–34 25

9. FAJSZ 18 6 3 9 45–46 21

10. HAJÓS 18 5 2 11 31–45 17

11. HARTA II. 17 2 1 14 24–74 7

12. TASS 18 1 0 17 23–117 3

13. DUNAVECSE 17 0 1 16 11–125 1