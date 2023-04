Csuti Zoltán autóversenyzői pályafutása – a sportágban mondhatni szokásos módon – szimulátorokkal indult. Nem is akárhogyan, több országos bajnokságot is megnyert és egy világbajnoki harmadik hellyel is büszkélkedhet a szimulátoros versenyek területén. A Michelisz Norberték szervezte NextMichelisz tehetségkutatóban a több mint 4000 jelentkezőből az előkelő második helyet szerezte meg. A döntőben Michelisz Norbert versenyautójával bizonyíthatott a Hungaroring ikonikus pályáján. Tavaly pedig a a Swift Cup Europe hazai versenyhétvégéjén dupla győzelmet aratott.

Bár, mint a technikai sportok általában, az autóversenyzés is rendkívül drága, Csuti Zoltán nem tett le arról az álmáról, hogy minél többször, minél magasabb szinten versenyezhessen. Ezúttal, ismét szponzoroknak köszönhetően, a Hungaroring aszfaltcsíkjain méretheti meg magát újra. − Nehéz és csatákban gazdag versenyekre számítok, a mezőny nagyon erős, úgyhogy mindent bele kell adnom, hogy a lehető legjobb eredményt tudjam elérni − fogalmazott.

A Hungaroringen április utolsó hétvégéjén induló gyorsasági autós szezon mostani versenyén több kategória (például TCR Eastern Europe, GT) autói is versenyeznek majd. Csuti Zoltán először szombaton 13 órakor áll rajthoz. A második futam vasárnap 12 órakor, a harmadik pedig vasárnap 17 órakor rajtol el a halasi versenyzővel a mezőnyben.